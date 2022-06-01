Bakan Çavuşoğlu Eskişehir'e geliyor - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu Eskişehir'e geliyor

01.06.2022 15:31
Bakan Çavuşoğlu Eskişehir'e geliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ziyaretlerde bulunmak için yarın Eskişehir'e gelecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı ziyaretlerde bulunmak için yarın Eskişehir'e gelecek.

Öğlenden sonra Hızlı Tren ile Eskişehir'e gelmesi beklenen Çavuşoğlu, Eskişehir Valiliğini ve ardından Osmangazi Üniversitesine geçerek Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ı edecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha sonra Osmangazi Üniversitesi Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 'Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması'na katılacak. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Hızlı Tren, Osmangazi, Eskişehir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu Eskişehir'e geliyor - Son Dakika


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