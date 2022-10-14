Bakan Çavuşoğlu: (Putin'in doğalgaz önerisi) "Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız" - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu: (Putin'in doğalgaz önerisi) "Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız"

14.10.2022 12:03

Bakan Çavuşoğlu: (Putin'in doğalgaz önerisi) "Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız" "Şartlı bir şeklide almanın bize bir faydası olmaz. Bunun bir an önce neticelendirilmesi lazım" "Her iki tarafla da temasta olmakta fayda var.

Bakan Çavuşoğlu: (Putin'in doğalgaz önerisi) "Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız"

"Şartlı bir şeklide almanın bize bir faydası olmaz. Bunun bir an önce neticelendirilmesi lazım"

"Her iki tarafla da temasta olmakta fayda var. Batı ile Rusya arasında müzakere edilmesi gereken konular var"

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Katar, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu: (Putin'in doğalgaz önerisi) 'Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Çavuşoğlu: (Putin'in doğalgaz önerisi) "Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız" - Son Dakika
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