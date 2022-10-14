Bakan Çavuşoğlu: (Putin'in doğalgaz önerisi) "Avrupa'daki enerji krizinin hafifletilmesinden yanayız"

"Şartlı bir şeklide almanın bize bir faydası olmaz. Bunun bir an önce neticelendirilmesi lazım"

"Her iki tarafla da temasta olmakta fayda var. Batı ile Rusya arasında müzakere edilmesi gereken konular var"

İSTANBUL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye- Katar Yüksek Stratejik Komite 8. Toplantısı çerçevesinde Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile ortak basın toplantısı düzenledi.