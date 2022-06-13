Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu bugünkü temasları çerçevesinde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü - Son Dakika

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