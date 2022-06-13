Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü - Son Dakika
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Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

13.06.2022 12:21
Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'deki temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu bugünkü temasları çerçevesinde KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. KKTC Cumhurbaşkanlığında yapılan görüşmede ikili ilişkiler ele alındı. - LEFKOŞA

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Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky ile görüştü
Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü - Son Dakika

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