Bakan Çavuşoğlu, yarın Japonya'ya gidecek

Dışişleri Bakanlığı 'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Japonya müteveffa Başbakanı Abe Shinzo'nun resmi cenaze törenine katılmak üzere 26-27 Eylül 2022 tarihlerinde Japonya'yı ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın ziyaret sırasında Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa'yla da bir araya gelmesi öngörülmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya, Politika, Son Dakika

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