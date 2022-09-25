DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Japonya Başbakanı Abe Shinzo'nun resmi cenaze törenine katılmak için yarın Japonya'ya gidecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Japonya müteveffa Başbakanı Abe Shinzo'nun resmi cenaze törenine katılmak üzere 26-27 Eylül 2022 tarihlerinde Japonya'yı ziyaret edecektir. Sayın Bakanımızın ziyaret sırasında Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa'yla da bir araya gelmesi öngörülmektedir" denildi.
Son Dakika › Politika › Bakan Çavuşoğlu, yarın Japonya'ya gidecek - Son Dakika