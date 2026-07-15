Bakan Çiftçi: 15 Temmuz işgal teşebbüsüydü - Son Dakika
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Bakan Çiftçi: 15 Temmuz işgal teşebbüsüydü

15.07.2026 14:42
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle bir araya geldiği programda, "15 Temmuz, milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle bir araya geldiği programda, "15 Temmuz, milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir. O gece sadece bir darbe girişimi değil; devletimizin bağımsızlığına, milletimizin iradesine, bayrağımıza, ezanımıza ve devletimize yönelmiş bir işgal teşebbüsü yaşanmıştır" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle Gölbaşı'nda yer alan Vilayetler Evi'nde düzenlenen programda 15 Temmuz gazileri ve şehit aileleriyle bir araya geldi. Programda ailelere seslenen Bakan Çiftçi, "Bundan tam 10 yıl önce devletimizin içine sızmış ihanet şebekesi FETÖ'ye karşı aziz milletimizin yazdığı o büyük destanı; istiklaline ve istikbaline vurulan mühür olan diriliş gecesini bir kez daha hatırlıyor; o karanlık geceyi kıyamlarıyla aydınlığa çeviren şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz" dedi.

"15 Temmuz, milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir"

Türk milletinin vatanı uğruna canından vazgeçtiğini dile getiren Bakan Çiftçi, "15 Temmuz, milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir. O gece sadece bir darbe girişimi değil, devletimizin bağımsızlığına, milletimizin iradesine, bayrağımıza, ezanımıza ve devletimize yönelmiş bir işgal teşebbüsü yaşanmıştır. Ancak bu ihanete cüret edenlerin unuttuğu bir şey vardı, o da aziz milletimizin şehadeti nesillere ve çağlara bir çağrı olarak bildiği hakikatiydi. 'Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık' diyen o sarsılmaz iradeyle milletimiz tanklara göğsünü siper etmiş, candan aziz bildiği vatanı ve mukaddesatı uğruna anadan, yardan ve serden geçmiştir" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz gecesi büyük bir iman ve teslimiyet örneği sergilendi"

Birlik ve beraberliğin önemine değinen Bakan Çiftçi, "15 Temmuz gecesi büyük bir iman ve teslimiyet örneği sergilendi. Evladına son kez sarılıp yola çıkan, annesinden helallik alıp meydanlara koşan, sabah namazını şehadetle karşılayan, 'Uhudların, Yasinlerin, İlhanların', 'Eşimi ve çocuklarımı ümmete emanet ediyorum' diyen Halillerin, 3 yaşında bebeğini uyutup göreve giden Demetlerin iman ve teslimiyeti 15 Temmuz gecesini tarihin en büyük destanı yapmıştır. Her biri milletimizin kalbine kazınmış olan o kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Onlar, ölüme yürürken aslında bir millete can verdiler, toprağa düşerken milletimizi ayağa kaldırdılar, canlarını verdiler, fakat bu milletin istiklalini teslim etmediler. Bugün bu vatan üzerinde özgürce nefes alabiliyorsak, bayrağımız göklerde dalgalanıyor, ezan-ı Muhammedi semalarımızda yankılanıyor ve devletimiz dimdik ayaktaysa; şehadet makamına yürüyen o kahramanlarımızın sayesindedir. Gazilerimiz ise bu milletin yaşayan vicdanı ve kahramanlık abideleridir. Devletimiz dün olduğu gibi bugün de, yarın da sizlerin yanında olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, 15 Temmuz, Politika, Son Dakika

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