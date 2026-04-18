İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çiftçi, kaymakam olarak ilk görev yeri olan Aksaray'ın Gülağaç ilçesini ziyaret etti. Bakan Çiftçi, ilçede yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Aksaray'ın Gülağaç ilçesine geldi. Bakan Çiftçi'nin kaymakam olarak ilk görev yaptığı yer olan ilçede, Gülağaç Kaymakamı Şeyma Polat Balak'ı ziyaret etti. Bakan Çiftçi Gülağaç'ta daha önceden tanıdığı vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Çiftçi, Gülağaç Belediye Başkanı Doğan Başbuğ'u ve AK Parti Gülağaç İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Bakan Çiftçi, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Partililerle bir araya gelen Çiftçi, istişare toplantısı gerçekleştirdi.