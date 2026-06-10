Bakan Çiftçi KKTC Meclisi'ni Ziyaret Etti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler'i ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, KKTC'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çiftçi, Lefkoşa'daki Cumhuriyet Meclisi'nde Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'i ziyaret etti. Cumhuriyet Meclisi Şeref Salonu'nda gerçekleştirilen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, kurumlar arası iş birliği ve güncel konular ele alındı.

"Türkiye ile KKTC'nin sarsılmaz ve kopmaz bağları vardır"

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Mustafa Çiftçi'ye görevinde başarılar dileyerek Türkiye'de göreve başlayan üst düzey yetkililerin KKTC'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerin anlamlı olduğunu söyledi. Öztürkler, "Türkiye Cumhuriyeti'nde yeni göreve gelen kişilerin KKTC'yi ziyaret etmesi bizler için anlamlı ve önemlidir. Yerleşkemize hoş geldiniz. Yaklaşık 1 yıl önce açılan ve anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin armağanı olan bu muazzam yerleşkede sizleri ve heyetinizi ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi. Türkiye ile KKTC arasındaki bağların güçlü ve sarsılmaz olduğunu vurgulayan Öztürkler, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sarsılmaz ve kopmaz bağları vardır. Bu bağların sımsıkı tutulması adına gerçekleştirilen ziyaretler büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı görevinin kritik ve önemli bir görev olduğuna işaret eden Öztürkler, geçmişte kendisinin de İçişleri Bakanlığı görevini yürüttüğünü belirterek göç, kamu güvenliği, muhaceret ve suçla mücadele gibi alanlarda Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

"Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye'nin garantörlüğü altında huzurlu ve güvendedir"

Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin son dönemde attığı adımlara da değinerek, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi çeşitli anlaşma ve çalışmalara devam etmektedir. Fransa ile imzaladığı SOFA anlaşması bunun son örneklerinden biridir. Ancak Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü altında huzurlu ve güvendedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğünün ve Türk askerinin adadaki varlığının önemini vurgulamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"İçişleri alanındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak bu ziyaretin hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise Cumhuriyet Meclisi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kabul dolayısıyla Meclis Başkanı Öztürkler'e teşekkür etti. Göreve başlamasının ardından önem verdiği ilk ziyaretlerden birini Azerbaycan'a gerçekleştirdiğini belirten Çiftçi, ikinci yurt dışı ziyaretini ise KKTC'ye yaptığını söyledi. Çiftçi, "Biraz önce Cumhurbaşkanımızla görüştük. Şimdi de Meclis Başkanımızı ziyaret ediyoruz. Buradan sonra Başbakanımız ve İçişleri Bakanımızla da bir araya geleceğiz. Bugünkü temaslarımızın hayırlara vesile olmasını, aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmesini temenni ediyorum" dedi. Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkinin sıradan bir komşuluk ilişkisi olmadığını ifade eden Çiftçi, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında geçmişe dayanan derin bir kardeşlik bulunmaktadır. Aramızda tarihsel ve kültürel bağlar vardır. Özellikle içişleri alanındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak bu ziyaretin hayırlı sonuçlar doğurmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi'ye özel hediye

Görüşmenin sonunda Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler tarafından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye özel olarak tasarlanan bir hediye takdim edildi. Hediyenin anlamına ilişkin bilgi veren Öztürkler, "Bu hediyeyi ilk kez veriyoruz. Cumhuriyet Meclisi'ndeki arkadaşlarımız tarafından tasarlandı. İki tarafından üflenerek çalınabilen özel bir flüt. İki nefesin tek ses çıkarması, birlik ve beraberliğimizi simgeliyor. Bizim için çok anlamlı bir hediye" dedi.

Görüşme, hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. Bakan Çiftçi, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nu da ziyaret etti. - LEFKOŞA