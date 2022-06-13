Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'in konuşması ZONGULDAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuştu. (1)

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › ZONGULDAK - Dönmez: 'Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolun en önemli adreslerinden birisi Filyos olacak' - Son Dakika

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