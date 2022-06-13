Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi
Tören ile ilgili hazırlanan videonun izlenmesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ZONGULDAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuştu. (1)
Son Dakika › Politika › ZONGULDAK - Dönmez: 'Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolun en önemli adreslerinden birisi Filyos olacak' - Son Dakika