ZONGULDAK - Dönmez: "Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolun en önemli adreslerinden birisi Filyos olacak" - Son Dakika
Üye Girişi

ZONGULDAK - Dönmez: "Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolun en önemli adreslerinden birisi Filyos olacak"

13.06.2022 18:37

Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi Tören ile ilgili hazırlanan videonun izlenmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ZONGULDAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz...

Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tören alanına gelmesi

Tören ile ilgili hazırlanan videonun izlenmesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşması ZONGULDAK - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuştu. (1)

ZONGULDAK - Dönmez: Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolun en önemli adreslerinden birisi Filyos olacak
ZONGULDAK - Dönmez: Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolun en önemli adreslerinden birisi Filyos olacak
ZONGULDAK - Dönmez: Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolun en önemli adreslerinden birisi Filyos olacak
ZONGULDAK - Dönmez: Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolun en önemli adreslerinden birisi Filyos olacak
ZONGULDAK - Dönmez: Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolun en önemli adreslerinden birisi Filyos olacak
ZONGULDAK - Dönmez: Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolun en önemli adreslerinden birisi Filyos olacak

YORUMLAR
500
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Türkiye'nin En Büyüğü Olacak Atık Su Arıtma Tesisini İnceledi İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Türkiye'nin En Büyüğü Olacak Atık Su Arıtma Tesisini İnceledi Akaryakıt Zamları Şehirler Arası Ulaşımı da Vurdu: 'Bu Vaziyet Giderse Teker Dönmez' Akaryakıt Zamları Şehirler Arası Ulaşımı da Vurdu: 'Bu Vaziyet Giderse Teker Dönmez'
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika ZONGULDAK - Dönmez: 'Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolun en önemli adreslerinden birisi Filyos olacak' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
20:06 Kitabında Fatih Terim'i yerden yere vurmuştu! Andrea Pirlo, imza töreninde konu hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 22:38:27. #1.11#
SON DAKİKA: ZONGULDAK - Dönmez: "Türkiye'nin enerji bağımsızlığına giden yolun en önemli adreslerinden birisi Filyos olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement