Bakan Dönmez Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı - Son Dakika
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Bakan Dönmez Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı

02.10.2022 21:25

Bakan Dönmez: Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldıENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Bakan Dönmez: Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazıyla ilgili önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Dönmez açıklamasında, "Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı. Her geçen gün hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Sakarya Gaz Sahası'nda kordon bağ hattını denizin tabanına döşeyecek ve büyük yapıları inşa edecek 'Arctic gemisi' Türkiye'de" ifadelerini kullandı. (DHA)

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Kaynak: DHA

Fatih Dönmez, Karadeniz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Dönmez Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Dönmez Karadeniz gazında bir adım daha geride kaldı - Son Dakika
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