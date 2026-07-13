Bakan Ersoy: Şehitlerin emaneti ortak sorumluluk - Son Dakika
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Bakan Ersoy: Şehitlerin emaneti ortak sorumluluk

Bakan Ersoy: Şehitlerin emaneti ortak sorumluluk
13.07.2026 10:31
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz Derneği heyetiyle AKM’de bir araya gelerek milli hafızayı güçlendirecek çalışmaları değerlendirdi. Ersoy, şehitlerin emanetine sahip çıkmanın ve gazilerin fedakarlığını gelecek nesillere aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 15 Temmuz dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakarlığını gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Bakan Ersoy, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve beraberindeki heyetle İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede, 15 Temmuz'un toplumsal hafızadaki yerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar ele alındı. Bakan Ersoy, görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesaplarından yaptığı değerlendirmede, milli hafızayı diri tutacak çalışmaları değerlendirdiklerini belirterek ortak hafızanın güçlendirilmesine katkı sağlayacak başlıklar üzerinde verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak ortak sorumluluğumuz"

15 Temmuz'un gelecek nesillere doğru şekilde aktarılmasının önemine dikkat çeken Bakan Ersoy, "Aziz şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, kahraman gazilerimizin fedakarlığını gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika, Ankara, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Ersoy: Şehitlerin emaneti ortak sorumluluk - Son Dakika

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