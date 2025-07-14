BAKAN ERSOY: BU TOPRAKLARIN TAPUSU 15 TEMMUZ'DA BİR KEZ DAHA TESCİLLENMİŞTİR - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

BAKAN ERSOY: BU TOPRAKLARIN TAPUSU 15 TEMMUZ'DA BİR KEZ DAHA TESCİLLENMİŞTİR

14.07.2025 13:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BAKAN ERSOY: BU TOPRAKLARIN TAPUSU 15 TEMMUZ'DA BİR KEZ DAHA TESCİLLENMİŞTİRFETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9'ıncı yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde anma programı düzenlendi.

BAKAN ERSOY: BU TOPRAKLARIN TAPUSU 15 TEMMUZ'DA BİR KEZ DAHA TESCİLLENMİŞTİR

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9'ıncı yıl dönümünde, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde anma programı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu toprakların tapusu 15 Temmuz'da bir kez daha Türk milletinin adına tescillenmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin karşısındaki 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Dernekleri Genel Başkan Yardımcısı İmbat Muğlu katıldı. Bakan Ersoy, müzeyi gezdikten sonra yaptığı konuşmasında, "15 Temmuz 2016 akşamı, korkusundan okyanus ardındaki bir çatının altına sinmiş hainin emriyle gerçekleşen bir kalkışmayı, milli iradeyi çiğnemeye yeltenen bir darbe girişimini yaşadık. Bu aziz millet 'Fıtrat değişir sanma, bu kan yine o kandır' diyen şairin sözünü bir kez daha kanıtlarcasına bedenini kurşuna, rokete, tanka siper etti. O gece istiklalimize, istikbalimize ve cümle mukaddesatımıza sayısız kurşun sıkıldı; roketler, bombalar atıldı. Ama hepsi o iman dolu sinelerde, vatan ve millet sevgisinin taştığı gönüllerde yitip gitti. Bu zafer, bu şanlı direniş, bu kutlu kıyam bizimdir. Ancak kimse sanmasın ki her şey geride kaldı, üzerinden 9 yıl geçti, hesap görüldü ve kapandı. Asla, 'Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz' diye boşuna dememiş ecdat. Unutmayız, unutturmayız ve ardını asla bırakmayız. Sergilerden dinletilere, konferanslardan temsillere her yıl bunca etkinlik yapılıyorsa bunların hepsi hafızamızı daima diri tutmak, irademizi keskin kılmak içindir" dedi.

'ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN EMANETİNİ YERE DÜŞÜRMEYECEĞİZ'

Türk milletinin, 15 Temmuz gecesi şehit vererek emperyalist düzenin kuklacılarını püskürttüğünü belirten Ersoy "Bugün dünya yeni bir dönemin eşiğindeyken, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı' davasına bütün varlığımızı adamamızın ardında da bu sarsılmaz iradenin olduğunu biliniz. Biliniz ki 15 Temmuz'da milletimiz şehit vererek, gazi olarak aslen FETÖ denen kukla terör örgütünü değil, bize zorla kabul ettirilmek istenen işte bu yeni emperyalist düzenin kuklacılarını püskürtmüştür. Emin olun semalarımızda 5 vakit yankılanan ezanların, ay yıldızlı al bayrağın, uğruna seve seve candan geçenlerin vatan kıldığı bu toprakların tapusu 15 Temmuz'da bir kez daha Türk milletinin adına tescillenmiştir. Aziz milletimizle omuz omuza yürüdüğümüz Türkiye Yüzyılı yolunda bu tapuya göz dikenler; önümüzü kesmeye, hedeflerimize engel olmaya çalışanlar şüphesiz yine karşımıza çıkacaktır. Lakin diğer hepsi gibi onların da sonu daima hüsran, daima hezimet olacaktır. Yol ne kadar uzun, şartlar ve engeller ne denli zorlu ve düşman ne kadar sinsi olursa olsun durmayacak, yılmayacak ve yorulmayacağız. Şehit ve gazilerimizin emanetini yere düşürmeyecek; binlerce yıldır olduğu gibi Allah'ın izniyle yine başaracak, yine kazanacağız" diye konuştu.

Bakan Ersoy, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nin yarın 24 saat açık olacağını ve ziyaretçilerini ağırlayacağını söyleyerek, "Milletin evi olan Cumhurbaşkanlığı Külliyemize ve müzemize herkesi davet ediyorum" dedi. Bakan Ersoy'un konuşmasından sonra 'Zaferin Adı Türkiye' adlı tiyatro gösterimi sunuldu.

HABER: Nisa MİĞAL- Ali Oğulcan ARSLAN/ANKARA,

Kaynak: DHA

Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Savunma, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Politika BAKAN ERSOY: BU TOPRAKLARIN TAPUSU 15 TEMMUZ'DA BİR KEZ DAHA TESCİLLENMİŞTİR - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor Güzelliğiyle büyüleyen kum zambaklarını koparması cüzdanı yakıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan net ’Terörsüz Türkiye’ mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni dönemin kapısı aralanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özel’e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özel'e: Ümmetin birliğini savunmak ne zamandan beri suç oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası yurdun dört bir yanı Türk bayraklarıyla donatıldı
200 yolculu feribotta yangın paniği Vali’den açıklama geldi 200 yolculu feribotta yangın paniği! Vali'den açıklama geldi
Bodrum’da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı Bodrum'da tam 2 milyon dolarlık yat alev alev yandı
Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı Dededen miras kalan konağın altından 2 bin yıllık yer altı şehri çıktı
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı 3 kişiye mezar olan bina yangını soruşturmasında müteahhit gözaltına alındı
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü

13:03
PKK’nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi İçinden çıkanlar şoke etti
PKK'nın kullandığı 33 odalı mağara imha edildi! İçinden çıkanlar şoke etti
12:52
İki ilçe birbirinden ayrılıyor Metrelerce uzunluğunda yarık nedeniyle mahalleli tedirgin
İki ilçe birbirinden ayrılıyor! Metrelerce uzunluğunda yarık nedeniyle mahalleli tedirgin
12:11
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün “78 kişinin katiliyim“ diye inleyin
Acılı anneden duruşmaya damga vuran sözler: Siz ölmeyin, her gün "78 kişinin katiliyim" diye inleyin
10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
22:21
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
22:19
Londra’da yolcu uçağı piste çakıldı
Londra'da yolcu uçağı piste çakıldı!
21:33
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
20:55
Elon Musk’tan Trump’a çağrı: Dosyaları yayımla
Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla
20:50
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı
Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
20:24
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi
AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
19:59
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı
Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 14:06:14. #7.13#
SON DAKİKA: BAKAN ERSOY: BU TOPRAKLARIN TAPUSU 15 TEMMUZ'DA BİR KEZ DAHA TESCİLLENMİŞTİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.