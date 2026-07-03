Bakan Ersoy\'dan Fatih Külliyesi Haziresi\'ne anlamlı ziyaret

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da Fatih Külliyesi Haziresi'ni ziyaret ederek, Fatih Sultan Mehmed Han ile tarih, ilim, fikir ve devlet hayatına yön veren şahsiyetlerin kabirlerinde dua etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul ziyareti kapsamında Fatih Sultan Mehmed Han'ın yanı sıra Millet Yazma Eser Kütüphanesi'nin kurucusu ve büyük bölümü yazma ile nadir eserlerden oluşan yaklaşık 16 bin ciltlik koleksiyonunu bağışlayan, Divanu Lügati't-Türk'ün kaşifi Ali Emiri Efendi, 'Şeyhü'l-müverrihin' unvanıyla tanınan Prof. Dr. Halil İnalcık, sanat tarihçiliğinin duayenlerinden Prof. Dr. Semavi Eyice, büyük tarihçi Prof. Dr. Kemal Karpat, Osmanlı iktisat düşüncesinin öncü isimlerinden Prof. Dr. Mehmet Genç, son devrin önde gelen hadis alimlerinden, Riyazü's-Salihin şarihi Prof. Dr. Raşit Küçük ile eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kabirlerini ziyaret ederek dua etti. Bakan Ersoy, ecdadın emaneti olan tarihi ve manevi mirasa sahip çıkmanın önemine dikkat çekti.

"İlim, devlet ve fikir hayatımıza yön vermiş kıymetli isimlerin kabirlerinde dualar ettik"

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Medeniyetimizin en önemli ilim, irfan ve vakıf eserlerinden biri olan Fatih Külliyesi'ni ziyaret ederek, hazirede Fatih Sultan Mehmed Han başta olmak üzere 20. yüzyılda ilim, devlet ve fikir hayatımıza yön vermiş kıymetli isimlerin kabirlerinde dualar ettik. Geçmişimizden aldığımız ilhamı geleceğe taşırken, bizi biz yapan medeniyet değerlerini yaşatmayı ve bu güçlü hafızayı gelecek nesillere aktarmayı ortak sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Medeniyet mirasımıza sahip çıkmaya, tarihi ve kültürel değerlerimizi aynı hassasiyetle koruyarak geleceğe taşımaya, alimlerimizin, ilim, kültür ve sanat insanlarımızın hatıralarını yaşatmaya, onları yeni nesillere tanıtmaya ve bıraktıkları mirastan ilham almaya devam edeceğiz." - İSTANBUL