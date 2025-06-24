Bakan Ersoy Kayseri'yi Ziyaret Etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri'de Valilik ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Kentte çeşitli programlara katılan Ersoy, Kayseri Valiliğine ziyarette bulundu. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Ersoy, Vali Gökmen Çiçek'le bir araya geldi.

Buradan Büyükşehir Belediyesine geçen Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve belediye çalışanları tarafından karşılandı.

Büyükkılıç, Bakan Ersoy'a ilde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Ziyarette konuşan Ersoy, Kayseri'de yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu söyledi.

Tarihi öneme sahip bir kentte bulunduklarını dile getiren Ersoy, şunları kaydetti:

"Geçmiş çağlara dayanan arkeolojik, kültürel değerleriniz ve gastronominizle aslında bir turizm şehrisiniz. Bizden gelen tavsiyeleri de hızlı bir şekilde uyguluyorsunuz. Zaten bizim Ankara'dan gayret etmemizle bu iş tek başına olmuyor. Önemli olan yerel yönetimlerin sektöre sahip çıkması, bizimle beraber onu hedeflemesi. Ancak o zaman hızlı sonuç alınabiliyor. Bizim Bakanlık olarak turizmi 81 vilayete yayma hedefimiz var. Kayseri'nin zaten ciddi bir potansiyeli var. Şimdi bu yaptığımız ortak çalışmalarla birlikte ziyaretçi sayısını ciddi ve hızlı bir şekilde arttıracağımızı düşünüyorum. Hem Türkiye genelinden hem dünyadan alacağımız ziyaretçilerle."

Yeni bir müzeyi de Kayseri'ye kazandıracaklarını vurgulayan Ersoy, Kayseri'nin Kültür Yolu Festivali'ne de ev sahipliği yapacağını belirtti.

Büyükkılıç ise Kayseri'nin turizm zengini bir kent olduğunu, birçok yerde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliği halinde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.