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Bakan Ersoy: "Türk medeniyetinde başka kültürlere zarar vermek yok" - Son Dakika

Bakan Ersoy: "Türk medeniyetinde başka kültürlere zarar vermek yok"

25.11.2021 00:58
Bakan Ersoy: "Türk medeniyetinde başka kültürlere zarar vermek yok"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "İşgali Mağlup Eden Medeniyet" panelinde yaptığı konuşmada, "Türk medeniyetinde başka kültürlere zarar vermek yok.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen "İşgali Mağlup Eden Medeniyet" panelinde yaptığı konuşmada, "Türk medeniyetinde başka kültürlere zarar vermek yok. Diğer medeniyetlerden kalan kültürel varlıkları hep onardık ve gelecek nesillere sadece o yapıların değil dinlerin dahi taşınması için yol açtık" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen "Büyük Dönüş: Kültürün Canlanması" isimli konferansa katıldı. Konferansın "İşgali Mağlup Eden Medeniyet" isimli panele Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek de katıldı.

"Türk dünyası zengin kültüre sahip"

Paneldeki konuşmasında Türk dünyasının zengin kültüre sahip olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Farklı kültür bahçelerinden oluşuyor ve bu kültür bahçeleri hep beraber Türk dünyasını şekillendiriyor. Bu ortak kültürümüz ve miras kalan tarihimiz geleceğimizin de teminatı. Bu teminat bizim geleceğimizin harcını oluşturuyor. Gelecek nesillere aktarmamız gereken en önemli malzeme, kültürümüz. Kültürümüzü ne kadar güçlü koruyup, gelecek nesillere aktarabilirsek geleceğimiz de o kadar kuvvetli olacaktır. Bu nedenle bizim için hayati önemi var. Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan topraklarının kurtarılmasını tüm Türk dünyası büyük mutlulukla karşıladık. Sonrasında gelen haberler sadece bizleri değil medeniyete önem veren herkesin kalbini burktu. Görüldü ki işgal altındaki kültlere, medeniyete dair her şey yakılıp yıkılmış. Bir şekilde kültürden intikam alınmış. Siz binalara zarar vererek, bir ülkenin kültür varlıklarına zarar vererek aslında tarihi değiştiremezsiniz. Tarih o kadar kolay unutturulacak olgu değil. Şimdi hep birlikte bu yapıları eski güzelliklerine kavuşturmamız lazım. Vermek istediğimiz mesajları o yapılar verecek. O yapıları eski haline getirmemiz gerekiyor" dedi.

"Türk medeniyetinde başka kültürlere zarar vermek yok"

Türk medeniyetinde başka kültürlere zarar vermenin olmadığını vurgulayan Ersoy, "Türk medeniyetinde başka kültürlere zarar vermek yok. Sonuçta diğer medeniyetlerden kalan kültürel varlıkları hep onardık ve gelecek nesillere sadece o yapıların değil dinlerin dahi taşınması için yol açtık Türk devletleri olarak. Bu da aslında güzel bir mesaj oldu yüzyıllar boyunca. Ama maalesef Karabağ'da işgal edilen bu Azerbaycan topraklarında bu tarz bir şeyle karşılaşamadık. Bu kayıplarımızı düzelteceğiz, ihya edeceğiz. Geleceğe olmak üzere, diğer toplumlara bu mesajları vermeye devam edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak üzerimize ne düşüyorsa yapılması gereken özellikle Şuşa ve Karabağ'da her zaman olduğu gibi hazırız. Bizden beklenen ne varsa taşın altına elimizi koymaya, taş üstüne taş koymaya her zaman hazırız. Daha önce de bu böyleydi Bundan sonra da devam edecekti" diye konuştu.

"Biz hep birlikteyken güçlüyüz"

Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın kederi kederimiz, sevinci sevincimizdi' sözüne vurgu yapan Ersoy, "Azerbaycan'la birlikte diğer Türk toplumlarına birlikte dokunuyoruz. Onlara ulaşmamızda köprü olarak da Azerbaycan. Sadece kardeş topluluğumuz değil, diğer kardeş ülkelerle bağlantı hattımızdır Azerbaycan. Bazı farklılıklar var bunlar da işin güzelliği aslında. Onları birleştirince Türk toplumu şekilleniyor. Kardeş toplumlar dendiğinde Türkiye ve Azerbaycan dünyada herkesin ilk aklına geliyor. Geçmişten günümüze bunu koruyabilmek çok çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımızın her vesileyle dile getirdiği yine bir başka düşünür ve gönül adamı Hacı Bektaşi Veli'nin bir sözü var; bir olalım, iri olalım, diri olalım. Biz hep birlikteyken biliyorsunuz güçlüyüz, hep birlikteyken cesuruz ve hep birlikteyken yıkılmıyoruz. Bu savaş aslında 44 günlük savaştı, bunu gösterilmesi açısından çok önemliydi. Allah bizlerin birliğini her daim korusun, her daim gücümüz ve cesaretimiz dünyaya örnek olsun" ifadelerini kullandı.

"Azerbaycan'ın kültürel mirasına karşı Ermenilerin yaptığı faşizmdir"

Azerbaycanlıların Karabağ'a büyük bir dönüşün başlangıcında olduğunu vurgulayan Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Kerimov, "Büyük Dönüş de kültürle başlar. Kültür ve kültürel miras, halkların kimliğini ve tarihi hafızasını yansıtan olgulardır. Anıtların fiziksel varlığından değil, manevi yükünden bahsediyoruz. Kültürel miras, değerlerimizin görsel bir kanıtıdır. Kültürel mirasın acımasızca yok edildiğini, işgal sırasında Ermeniler tarafından tahrip edilmiş ve çalınmıştır. Bu bir kültürel soykırımdır, insancıl hukuk ve sözleşmelerin ihlalidir. Ermeni faşistleri 30 yıldır Azerbaycan'ın kültürel mirasını yok ediyor. Camilerimizde hayvan ve domuz besliyorlar. Bu davranışları uzun sürmedi. Ordumuz Başkomutan'ın önderliğinde Karabağ'ı düşmanın pençesinden kurtardı" ifadelerini kullandı. - BAKÜ

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Ersoy: 'Türk medeniyetinde başka kültürlere zarar vermek yok' - Son Dakika


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