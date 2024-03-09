Bakan Fahrettin Koca'dan LÖSANTE açıklaması: 'Lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler' - Son Dakika
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Politika

Bakan Fahrettin Koca'dan LÖSANTE açıklaması: 'Lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te esnaf ve vatandaşı ziyaret ettiği sırada LÖSANTE'ye neden tam ruhsat verilmediği sorusuna cevap verdi. Bakan Koca, lösemi hastalarının yanında diğer branşları istismar etmemeleri gerektiğini belirtti.

09.03.2024 22:20  Güncelleme: 22:29
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Bakan Fahrettin Koca'dan LÖSANTE açıklaması: "Lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler"

İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pendik'te esnaf ve vatandaşı ziyaret ettiği sırada kendisine yöneltilen, "LÖSANTE'ye neden tam ruhsat vermiyorsunuz?" sorusuna cevap verdi. Bakan Koca, "Lösemi hastaları için lösemi hastalarına özel hastaneyi kullanmak üzere, ne kadar yatak istiyorlarsa, ne kadar lösemi hastalarına özel hematolog ve benzeri istiyorlarsa sonuna kadar, yoğun bakım dahil açığız. Ama lösemi hastalarının yanında, kadın doğum doktoru, yatağı, ortopedi ve benzeri branşları lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Pendik'te vatandaşlarla buluştu. Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ile beraber sahil meydanında bulunan alanda kurulan siyasi partilerin stantlarını ziyaret eden Bakan Koca, daha sonra Pendikli esnafı ziyaret etti.

Parti stantlarını ziyareti sırasında bir vatandaş Bakan Koca'ya "LÖSANTE'ye neden tam ruhsat vermiyorsunuz?" şeklinde soru yöneltti.

Bakan Koca, "Ben hemen bir cümle ile söyleyeyim. Lösemi hastaları için lösemi hastalarına özel hastaneyi kullanmak üzere, ne kadar yatak istiyorlarsa, ne kadar lösemi hastalarına özel hematolog ve benzeri istiyorlarsa sonuna kadar, yoğun bakım dahil açığız. Ama lösemi hastalarının yanında, kadın doğum doktoru, yatağı, ortopedi ve benzeri branşları lösemi hastalarını istismar ederek istememeliler.

Öbürüne sonuna kadar varız ama lösemi diye gösterip diğer alanlarla ilgili hastane istemek istismardır. Sizi de istismar etmesinler. Buradan herkese duyurarak söylüyorum. Diyorum ki, lösemi yatağı için sonuna kadar, lösemi hastaları için Hematoloji ve benzeri hekim istihdamından sonuna kadar ama kadın doğum gibi, ortopedi gibi, beyin cerrahisi gibi branşlarla ilgili lösemili hastalarımızı istismar ederek onun kapısını parayla hizmet ettikleri hizmetlerinin önünü açmasınlar, nokta" diyerek soruya yanıt verdi.

Kaynak: İHA

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