Bakan Fidan Amman'da Gazze Toplantısında - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan Amman'da Gazze Toplantısında

Dışişleri Bakanı Fidan, Gazze Temas Grubu ile Amman'da bir araya gelerek kriz çözümünü görüştü.

18.09.2024 15:13
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DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi. Gazze Temas Grubu, Ürdün Kralı tarafından da kabul edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Amman'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Sayın Bakanımız, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyesi mevkidaşlarıyla 18 Eylül 2024 tarihinde Amman'da bir araya gelmiştir. Gazze Temas Grubu, Ürdün Kralı tarafından da kabul edilmiştir. Toplantılarda, İsrail'in Gazze'de yapmakta olduğu soykırımın durdurulmasına yönelik çabalar, ateşkes görüşmeleri ve Gazze'ye insani yardımların sevkiyatının yanı sıra Batı Şeria'da gittikçe artan işgal, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ün tarihi statükosuna karşı provokasyonlar ele alınmıştır" denildi.

Gazze'de devam eden soykırımın yanı sıra Batı Şeria'da Filistinlileri hedef alan yerleşimci şiddeti ile İsrail ordusunun saldırılarının endişe verici boyutlarda olduğunu belirtilerek, "Bölgemizin istikrarını ve uluslararası düzeni tehdit eden İsrail saldırılarının durdurulması ve tansiyonun düşürülmesi için uluslararası toplumun bir an önce ağırlığını koyması gerekmektedir. İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu, Filistin'de kalıcı barışın tesisi için iki devletli çözümün bir an evvel hayata geçirilmesi ile bu sürecin ilk aşamasında Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması ve BM'ye tam üyeliği için çalışmalarını sürdürecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Fidan Amman'da Gazze Toplantısında - Son Dakika

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