Bakan Fidan, Avrupa Güvenlik Toplantısına Katılacak - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan, Avrupa Güvenlik Toplantısına Katılacak

Dışişleri Bakanı Fidan, Varşova'da yapılacak AB Dışişleri Toplantısı'na katılarak görüşmeler yapacak.

06.05.2025 13:17
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gyminch) marjında yapılacak oturuma katılacak. Toplantıda, Avrupa dış ve güvenlik politikasına yönelik mevcut sınamalara ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

Dışişleri Bakanı Fidan, 8 Mayıs'ta Varşova'da düzenlenecek Gymnich Toplantısına katılacak. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, toplantı kapsamında Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı/Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB üyesi ülkeler ile aday ve potansiyel aday ülkelerin dışişleri bakanları ile bir araya gelecek.

Toplantıda, hibrit tehditlere karşı dayanıklılığın artırılması başta olmak üzere Avrupa dış ve güvenlik politikasına yönelik mevcut sınamalara ilişkin fikir alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın toplantıda, NATO ve AB arasında stratejik iş birliğinin Avrupa'nın güvenliği için elzem olduğunu, Türkiye ve AB'nin hibrit tehditlere karşı eş güdüm ve işbirliğini artırarak, bilgi paylaşımını geliştirmesi gerektiğini, terörün hibrit tehditleri tetikleyerek uluslararası güvenliği sarstığını, Türkiye'nin terörle mücadeledeki çabalarının ortak coğrafyanın istikrarını da koruduğunu ve bu çerçevede Türkiye'nin müttefikleri ve ortaklarından somut ve anlamlı destek beklediğini ifade etmesi bekleniyor.

Vize ve Gümrük Birliği gündemde

Avrupa'nın savunma sanayii kapasitesinin geliştirilmesine yönelik AB girişimlerine, savunma sanayii altyapısı ve askeri tecrübesiyle Türkiye başta olmak üzere diğer AB üyesi olmayan ortakların da katılımının gerekli olduğunu vurgulaması ve Türkiye ve AB ilişkilerinin sürdürülebilir ve öngörülebilir şekilde güçlendirilmesi için birlik tarafından somut adımlar atılması gerektiğine yönelik beklentiyi de iletmesi bekleniyor. Bu çerçevede, yapısal diyalog mekanizmalarının devam etmesi, Gümrük Birliği'nin ve ticari ilişkilerinin günün ihtiyaçlarına uygun şekilde modernize edilmesi ve vize konularının da öncelikler arasında yer aldığı vurgulanacak. Bakan Fidan'ın, toplantı vesilesiyle ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi bekleniyor.

Gymnich'de 5 yıl aranın ardından gelen davet

Bakan Fidan, beş yıl aradan sonra iletilen davet üzerine, 29 Ağustos 2024 tarihinde Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılmış; söz konusu davet, AB'nin Türkiye ile ilişkilerini yeniden canlandırma çabası olarak değerlendirilmişti. Varşova'da düzenlenecek olan toplantı, Türkiye ile AB arasındaki diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve katılım süreci dahil, ikili ilişkilerde somut adımların atılması açısından önem teşkil etmektedir. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Fidan, Avrupa Güvenlik Toplantısına Katılacak - Son Dakika

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