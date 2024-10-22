Bakan Fidan: "Aynı netliği ve kararlılığı AB tarafında da görmeyi ümit ediyoruz" - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan: "Aynı netliği ve kararlılığı AB tarafında da görmeyi ümit ediyoruz"

Bakan Fidan: "Aynı netliği ve kararlılığı AB tarafında da görmeyi ümit ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "AB ile ilişkilerimizin yapıcı ve sonuç odaklı bir şekilde geliştirilmesi yönünde siyasi irademiz mevcuttur.

22.10.2024 15:21
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "AB ile ilişkilerimizin yapıcı ve sonuç odaklı bir şekilde geliştirilmesi yönünde siyasi irademiz mevcuttur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu hususu yeri geldikçe vurgulamaktadır. Aynı netliği ve kararlılığı AB tarafında da görmeyi ümit ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile bakanlıkta gerçekleşen görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Letonyalı mevkidaşının göreve geldikten sonra ilk kez Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirdiğini aktaran Fidan, ilerleyen dönemde karşılıklı üst düzey ziyaretlerin artırılmasını beklediklerini ve ekonomik iş birliğini hem geliştirmeyi hem de çeşitlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

FETÖ elebaşının ölümü ile rehavete kapılmadan terörle mücadeleye devam edileceğini vurgulayan Fidan, mevkidaşı ile terörle mücadele konusunu da ele aldıklarını belirterek, "Özellikle FETÖ'yle mücadelede daha kuvvetli iş birliği ve somut adımlar atılması beklentimizi buradan da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Dünkü basın toplantımızda da ifade etmiştim, FETÖ'yle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Asla ve asla rehavete kapılmayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"Aynı netliği ve kararlılığı AB tarafında da görmeyi ümit ediyoruz"

Türkiye'nin Avrupa Birliği sürecinde Letonya'nın samimi destek veren ülkelerden biri olduğunu dile getiren Fidan, "AB üyeliği Türkiye için stratejik bir hedeftir. AB ile ilişkilerimizin yapıcı ve sonuç odaklı bir şekilde geliştirilmesi yönünde siyasi irademiz mevcuttur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu hususu yeri geldikçe vurgulamaktadır. Aynı netliği ve kararlılığı AB tarafında da görmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, uluslararası hukukun dünyanın hem kuzeyinde hem de güneyinde uygulanması gerektiğinin altını çizerek, " İsrail'in Lübnan'daki saldırısının durmasını istiyoruz. İsrail, sivilleri öldürerek barışa ve güvenliğe ulaşamaz. İsrail'e ve tüm Orta Doğu'ya barış ve güvenlik gelmesini istiyorsak, Filistinlilerin kendi ülkelerinde kendi devletlerini kurmalarını uluslararası kamuoyu olarak desteklemeliyiz" diye konuştu.

Diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin 30. yılının kutlandığını hatırlatan Braze, "Biz gerçekten güvenliğin ve savunmanın önemini anlıyoruz. NATO'da müttefikiz ama son derece önemli coğrafi bölgelerde yer alıyoruz. Türkiye'nin güneyinde yaptığı ve NATO'nun tamamı için yaptıkları takdire şayan. Biz güvenliğimizi ve savunmamızı önemli bir husus olarak değerlendiriyoruz. Savunma harcamalarımızın yüzde 3'ünden fazlasını aktarıyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Hakan Fidan, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Fidan: 'Aynı netliği ve kararlılığı AB tarafında da görmeyi ümit ediyoruz' - Son Dakika

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