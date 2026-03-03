Bakan Fidan, Bölgesel Görüşmeler Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar, Yunanistan ve IKBY yetkilileriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve IKB Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ele alındı. - ANKARA