BAKAN FİDAN'DAN TELEFON TRAFİĞİ
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Fidan; Mısır, Endonezya, Pakistan ve Kanada Dışişleri Bakanları ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde, bölgedeki son gelişmeler ve mevcut güvenlik ortamı kapsamlı şekilde değerlendirildi.
Son Dakika › Politika › Bakan Fidan'dan Dışişleri Telefon Görüşmeleri - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?