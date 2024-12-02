Bakan Fidan: " Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz"
ANKARA Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ortak basın açıklaması yaptı. Açıklama sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakan Fidan, "Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.
Son Dakika › Politika › Bakan Fidan'dan Suriye Açıklaması - Son Dakika
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