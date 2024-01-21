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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti. Görüşmede Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması, rehinelerin bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları konuşuldu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye\'yi kabul etti
21.01.2024 - 00:37,  Güncelleme: 00:42
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul ettiği görüşmede; Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması, rehinelerin bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları ele alındı.

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan

BAKAN FİDAN, HENİYYE'Yİ KABUL ETTİ

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti.

Kabulde, Gazze'de ateşkesin bir an önce sağlanması, insani yardımların artırılması, rehinelerin bırakılması ve kalıcı barış için iki devletli çözüm konuları ele alındı.

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi kabul etti
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye

GAZZE'DE NELER OLUYOR?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 24 bin 927 Filistinli öldürüldü, 62 bin 388 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Bakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'yi kabul etti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 194'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 530 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 163 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

YORUMLAR (6)
  • osman şahin: Dünyaca terorist ilan edilen Hamas ve lideri ilginç Yanıtla 108 20
  • Şbn Şbn: Direnişinize gönülden destek veriyoruz Allah yardımcınız olsun Yanıtla 12 76
  • Şbn Şbn: Dünya değil hainler terörist kabul ediyor müslümanlar değil 18 53
  • Kalemdar: İki devletli çözüm derken eski hal muhal ya yeni hal ya izmihlalmi Yanıtla 7 16
  • Beşiktaş 1903: Hamas yöneticilerinin hepsi firar Yanıtla 3 3
  • Mehmet Aydın: Bırakın haması maması Burnumuzun dibine girdi İsrail Terör devleti peşindeler Siz neyin peşindesiniz Büyük Ortadoğu Projesi eş başkanlarına sorun bakalım durum nicedir Yanıtla 0 0

Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi kabul etti - Son Dakika


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