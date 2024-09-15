Bakan Fidan Manisa\'da

Politika

Bir dizi programa katılmak üzere Manisa'ya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaretinin ardından AK Parti teşkilatıyla buluştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir dizi program kapsamında Manisa'ya geldi. Manisa'da ilk olarak Vali Enver Ünlü'yü ziyaret eden Bakan Fidan, valilik önünde Ünlü ve protokol tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Fidan daha sonra Vali Ünlü'den Manisa hakkında bilgi aldı.

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Fidan ikinci programı için Yunusemre ilçesindeki bir otelde AK Parti teşkilatıyla buluştu. 'Her daim birlikte, özümüzden geleceğe Türkiye buluşmaları' kapsamında yapılan toplantıya Bakan Fidan'ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Can Temizel, AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleriyle birlikte partililer katıldı.

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - MANİSA