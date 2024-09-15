Bakan Fidan Manisa'da - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Fidan Manisa'da

Bakan Fidan Manisa\'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Manisa'da valiyi ziyaret edip AK Parti teşkilatıyla buluştu.

15.09.2024 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bir dizi programa katılmak üzere Manisa'ya gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Manisa Valisi Enver Ünlü'yü ziyaretinin ardından AK Parti teşkilatıyla buluştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bir dizi program kapsamında Manisa'ya geldi. Manisa'da ilk olarak Vali Enver Ünlü'yü ziyaret eden Bakan Fidan, valilik önünde Ünlü ve protokol tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Fidan daha sonra Vali Ünlü'den Manisa hakkında bilgi aldı.

Valilik ziyaretinin ardından Bakan Fidan ikinci programı için Yunusemre ilçesindeki bir otelde AK Parti teşkilatıyla buluştu. 'Her daim birlikte, özümüzden geleceğe Türkiye buluşmaları' kapsamında yapılan toplantıya Bakan Fidan'ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur, Tamer Akkal, AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Can Temizel, AK Parti Manisa İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan, ilçe başkanları, kadın kolları ve gençlik kolları üyeleriyle birlikte partililer katıldı.

Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hakan Fidan, Politika, AK Parti, manisa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Fidan Manisa'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
20:10 Mersin’de vahşet Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu Mersin'de vahşet! Profesör elleri ve ayakları bağlı halde fıçının içinde ölü bulundu
19:42 Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı Makarna fabrikasındaki patlamadan acı haber! Soğutma çalışmaları esnasında cansız bedenine ulaşıldı
12:47 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü 16 yaşındaki çocuk, arkadaşı tarafından öldürüldü
12:32 Narin’in annesi Yüksel Güran’ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı Narin'in annesi Yüksel Güran'ın adliyedeki kelepçeli fotoğrafı ortaya çıktı
11:33 Yemen ve Lübnan’dan İsrail’e balistik füze saldırısı Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti
11:20 Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor İşte merak edilen soruların yanıtları Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları
11:00 Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu Mustafa Sandal kirasını 3 katına çıkaran ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:37 Pendik’te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga Pendik'te İETT şoförü ve yolcu arasında kavga
10:37 Haiti’de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü Haiti'de akaryakıt tankeri patladı: 24 ölü
10:34 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş Yenge Hediye Güran’ın gözaltı süresi uzatıldı Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı
10:26 Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin vücudunda 42 adet diş izi tespit edildi
10:25 Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti Gördüğü rüya sonrası kendi mezar taşını yaptırdı başında dua etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 01:51:32. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Fidan Manisa'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement