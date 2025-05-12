Bakan Fidan, Suriyeli Mevkidaşı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriyeli mevkidaşı ile bir araya geldi
ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Ankara'ya gelen Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile bir araya geldi. Fidan ve Şeybani, Türkiye-Ürdün-Suriye Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı öncesinde bakanlıkta ikili görüşme gerçekleştirdi.
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