Bakan Fidan, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev\'i Ankara\'da kabul etti

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüralivey'i kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüralivey'i kabul etti.