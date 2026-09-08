Bakan Fidan, TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i Ankara'da kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti. Görüşme, Bakanlık tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüralivey'i kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Ankara'da, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüralivey'i kabul etti.
Kaynak: DHA
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