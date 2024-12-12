Bakan Fidan: "Türkiye; Afrika kıtasında tarihi bir adıma öncülük etti" - Son Dakika
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Politika

Bakan Fidan: "Türkiye; Afrika kıtasında tarihi bir adıma öncülük etti"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye; Afrika kıtasında istikrar, huzur ve refaha katkı sağlayacak tarihi bir adıma öncülük etti" dedi.

12.12.2024 12:32
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Türkiye; Afrika kıtasında istikrar, huzur ve refaha katkı sağlayacak tarihi bir adıma öncülük etti" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Somali ile Etiyopya arasındaki krizin Ankara'da çözülmesine yönelik açıklamalarda bulundu. Sürece dair bilgilendirmelerde bulunan Bakan Fidan sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Somali ve Etiyopya arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlıkların çözümü yönünde önemli bir aşamayı tamamladık. 8 aydır ortaya konan diplomatik çaba ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın süreci bizzat yönetmesi sayesinde Türkiye; Afrika kıtasında istikrar, huzur ve refaha katkı sağlayacak tarihi bir adıma öncülük etti. Süreç boyunca tarafların hassasiyetlerini, önceliklerini ve beklentilerini dikkatle dinledik. Her iki ülkenin katkılarıyla üzerinde mutabık kaldığımız Ankara Bildirisi metnini ortaya çıkardık. Geçmişe değil geleceğe odaklanan bu ortak bildiri, iki dost ülkenin iş birlikleri üzerine inşa edecekleri ilkeleri belirlemektedir. Türkiye'ye duyulan güven ve sağlanan mutabakat, adil ve sürdürülebilir çözümler üreten diplomasi anlayışımızın güçlü bir tezahürüdür. Somali ve Etiyopya'ya, arabuluculuğumuza duydukları güven ve yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da sürecin ilerlemesi ve taraflar arasında iş birliğinin güçlenmesi için desteğimizi sürdüreceğiz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Fidan: 'Türkiye; Afrika kıtasında tarihi bir adıma öncülük etti' - Son Dakika

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