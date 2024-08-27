Bakan Fidan: Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini daha da ileriye götürmek için çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürmekteyiz - Son Dakika
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Bakan Fidan: Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini daha da ileriye götürmek için çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürmekteyiz

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini daha da ileriye götürmek için çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti. İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik için yakın çalışmaların devam edeceğini vurguladı.

27.08.2024 21:17
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Bakan Fidan: "Türkiye- Azerbaycan ilişkilerini daha da ileriye götürmek için çalışmalarımızı aralıksız şekilde sürdürmekteyiz"

"Önümüzdeki dönemde iki ülke dostluğu ve kardeşliği için yakın çalışmaya devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı ile ortak basın toplantısında konuştu

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini daha da ileriye götürmek için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmekteyiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Dışişleri Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Fidan, görüşmede Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele alarak ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

"Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini daha da ileriye götürmek için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmekteyiz"

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmesini değerlendiren ve görüşme hakkında bilgilendirmelerde bulunan Bakan Fidan, " Karabağ'da 30 yıl aşkın süre devam eden haksız işgal döneminde Türkiye sarsılmaz bir şekilde kardeş Azerbaycan'ın yanında durmuştur. Bundan sonra da sarsılmaz bir şekilde durmaya devam edecektir. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Aliyev'in 15 Haziran 2021 tarihinde imzaladıkları Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik seviyesine yükselen Türkiye-Azerbaycan ilişkilerini daha da ileriye götürmek için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürmekteyiz. Bugün de Bayramov ile yaptığımız görüşmede kardeş ülkelerimiz arasındaki ilişkileri kapsamlı bir şekilde ele aldık ve ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduk. Ekonomik ilişkilerimizin geldiği noktadan memnuniyet duyuyoruz. Enerji alanında iş birliğimizi ilerletirken, ortak çıkarlar temelinde ve bütüncül bir stratejiyle çalışmaktayız" diye konuştu.

"Önümüzdeki dönemde iki ülke dostluğu ve kardeşliği için yakın çalışmaya devam edeceğiz"

Görüşmede Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrarın bir an önce tesis edilmesi yönündeki ortak temennilerini bir kez daha teyit ettiklerine dikkati çeken Fidan, "Bu kapsamda Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecinde kaydedilen gelişmeleri değerlendirdik. Ayrıca, bölgesel ve küresel meseleler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurumsal çalışmalarının güçlendirilmesi için daha neler yapılabilir bu konuda bazı görüşlerimizi birbirimizle paylaştık. Ayrıca, bölgesel bağlantısallık ve lojistik yollarıyla ilgili kalkınma konularıyla ilgili de görüş alışverişinde bulunduk. Özellikle İsrail'in Gazze'ye saldırısını ve tüm dünyanın gözleri önünde acımasız katliamı da hassasiyetle değerlendirdik. İnanıyorum ki; önümüzdeki dönemde iki ülke için, iki ülke dostluğu ve kardeşliği için yakın çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki günlerde eylül ayından itibaren Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi, akademik yılda kapılarını ilk öğrencilerine açacak"

Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin kuruluşunun tamamlanması vesilesiyle hem Azerbaycan'ı hem de Türkiye'yi kutladığını dile getiren Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, "Buna göre yeni üniversiteye öğrenci kabullerinin tamamlandığını ve ülkenin teknik alanında en bilgili ve yetenekli adaylarının başvurup kabul edildiğini söyleyebilirim ve önümüzdeki günlerde eylül ayından itibaren üniversite, akademik yılda kapılarını ilk öğrencilerine açacak. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin programlarıyla Azerbaycan'ın önde gelen üniversitelerinin programlarını tek çatı altında birleştiren bir üniversite olduğuna inanıyoruz. Bu sayede iki ülkenin iş birliği hem Azerbaycan'da hem de daha geniş coğrafyada işgücü piyasasına en hazırlıklı personelin yetiştirilmesi konusunda çok ciddi yeni bir adımdır" şeklinde konuştu.

"30 yıl sonra işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinin yeniden inşası sürecinde Türkiye, Azerbaycan'ın yanında"

Bayramov, 44 gün süren vatanseverlik savaşının Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin tüm dünyaya eşsiz bir göstergesi olduğunu ifade ederek, "Ülkemiz için tarihi öneme sahip bu dönemde, kardeş ülkenin cumhurbaşkanından sıradan vatandaşına kadar Azerbaycan'ın tam desteğine ve anlamlı desteğine tanık olduk ve bu siyasi destek, bu manevi destek Azerbaycan'ın ruhunun yükselmesine yol açtı. 30 yıl sonra işgalden kurtarılan Karabağ bölgesinin yeniden inşası ve yeniden hayata döndürülmesi sürecinde Türkiye, Azerbaycan'ın yanında" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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