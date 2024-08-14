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Bakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile bir araya geldi

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Ankara'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Bakan Fidan'ın Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile yaptığı görüşmede; imzalanacak yeni anlaşmalarla ekonomi alanında işbirliğinin derinleştirilmesi imkanı ele alındı. Türkmenistan'la 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefide de görüşülürken bunun nasıl artırılacağı konusunda görüş alış verişi yapıldı. Taşımacılığın kolaylaştırılmasına yönelik atılması gereken adımlar ele alındı. Türkmen doğalgazının Türkiye'ye ve Avrupa pazarlarına iletilmesi konusundaki işbirliği imkanları değerlendirildi. Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.