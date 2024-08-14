Bakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile bir araya geldi

Geniş Video İzle

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede, ekonomi alanında işbirliğinin derinleştirilmesi ve ticaret hacminin artırılması konuları ele alındı.

14.08.2024 15:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile bir araya geldi

ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile Ankara'da bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Bakan Fidan'ın Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile yaptığı görüşmede; imzalanacak yeni anlaşmalarla ekonomi alanında işbirliğinin derinleştirilmesi imkanı ele alındı. Türkmenistan'la 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefide de görüşülürken bunun nasıl artırılacağı konusunda görüş alış verişi yapıldı. Taşımacılığın kolaylaştırılmasına yönelik atılması gereken adımlar ele alındı. Türkmen doğalgazının Türkiye'ye ve Avrupa pazarlarına iletilmesi konusundaki işbirliği imkanları değerlendirildi. Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki gelişmeler ele alındı.

Kaynak: İHA

Türkmenistan, Hakan Fidan, Ekonomi, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile bir araya geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:56 Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç’a soruldu Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
13:08 TBMM’ye hitap edecek Mahmud Abbas’tan kürsü talebi Oturarak konuşmak istedi ama... TBMM'ye hitap edecek Mahmud Abbas'tan kürsü talebi! Oturarak konuşmak istedi ama...
07:31 Yerden kalkmıyorlardı Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba Yerden kalkmıyorlardı! Lille teknik direktörünün açıklaması daha bomba
00:28 Sakarya’da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı Sakarya'da şehir hastanesi inşaatında tavan çöktü: 15 işçi yaralandı
23:45 Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe’de bir ilki yaşadı Jose Mourinho, Şampiyonlar Ligi hasreti 16 yıla çıkan Fenerbahçe'de bir ilki yaşadı
23:39 ’’Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim’’ paylaşımına açıklama var Gerçek bambaşka çıktı ''Eksi 1.75 fizik netiyle fizik bölümüne girdim'' paylaşımına açıklama var! Gerçek bambaşka çıktı
23:28 Hakeme demediğini bırakmadı Mourinho’dan Şampiyonlar Ligi’ne veda sonrası sert sözler Hakeme demediğini bırakmadı! Mourinho'dan Şampiyonlar Ligi'ne veda sonrası sert sözler
23:19 ABD, İsrail’e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi ABD, İsrail'e 20 milyar dolarlık silah satışına onay verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 16:35:41. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Fidan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement