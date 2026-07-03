Bakan Göktaş: Yeraltı maden kaynaklarının yüzde 20'sini genç çiftlere harcadık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Göktaş: Yeraltı maden kaynaklarının yüzde 20'sini genç çiftlere harcadık

Bakan Göktaş: Yeraltı maden kaynaklarının yüzde 20\'sini genç çiftlere harcadık
03.07.2026 19:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlilik kredisiyle 100 bin çiftin evlendirildiğini, 14 bin bebeğin doğduğunu açıkladı. Maden zenginliğinin yüzde 20'sinin gençlerin yuva kurmasına ayrıldığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, " Türkiye'nin yeraltı maden zenginliğinin yüzde 20'sini, evlenmek isteyen 18-29 yaş arasındaki gençlerimizin yuva kurmalarına yönelik yatırım yaptık. Geçtiğimiz yıldan bu yana Erzincan dahil Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 100 bin çiftimizi evlendirdik." dedi.

Bakan Göktaş, Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Erzincan İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çeyrek asra yakındır eser ve hizmet siyasetini sürdürdüklerini ve dünyaya yön veren bir Türkiye olduğunu dile getirdi.

Bakanlık olarak engellinin hayatına dokunduklarını ve aile politikalarını güçlendirdiklerini anlatan Göktaş, "Aileyi merkeze alan çok önemli çalışmalar yürüttük. Aileyi merkeze alarak kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, ihtiyaç sahibi her vatandaşa yönelik bir politika hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl 'Aile Yılı' dedik. Neden 'Aile Yılı' dedik? Çünkü son yılların maalesef doğurganlık hızı olarak en düşük dönemini yaşıyoruz. Sadece ülkemiz değil, bütün dünya yaşıyor. Nüfusun kendini yenileme oranı 2,1 ne demek? Bir kadının 2,1 çocuğu olması demektir. Fakat geçtiğimiz yıl bu oran 1,42'ye kadar geriledi. Biz de bu riski gördüğümüz için aile odaklı çalışmalarımıza hız kazandırdık." diye konuştu.

"İki çocuk sahibi olanlara krediyi sıfırlıyoruz"

Evlenecek gençlere sunulan kredi desteklerinden bahseden Bakan Göktaş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin yeraltı maden zenginliğinin yüzde 20'sini, evlenmek isteyen 18-29 yaş arasındaki gençlerimizin yuva kurmalarına yönelik yatırım yaptık. Geçtiğimiz yıldan bu yana Erzincan dahil Türkiye'nin dört bir yanında yaklaşık 100 bin çiftimizi evlendirdik. Bu ne yapar? 200 bin gencimiz yapar. Onların yuva kurmalarına destek olduk. 18-25 yaş arasındaysanız bu kredi 250 bin lira, 26-29 yaş arasındaysanız bu kredi 200 bin lira. Çocuk sahibi olursanız bu kredinin 12 ayını siliyoruz ve hibe ediyoruz. 12 ayını da erteliyoruz. İki çocuk sahibi olanlara krediyi sıfırlıyoruz. Bunu da geçtiğimiz ay Sayın Cumhurbaşkanı'mız müjdeledi. Biz bu politikayı hayata geçirdiğimizden bu yana bu evlendirdiğimiz genç çiftlerimizde oluşan çocuk sayımız 14 bine yaklaştı. Yani bu ne demek? Gençlerimizi destekliyoruz, çocuk sahibi olmalarını destekliyoruz, genç ve dinamik nüfus yapımızı korumaya yönelik pek çok adımlar atıyoruz."

Büyüyen Türkiye'nin gücünün aileyle başladığını vurgulayan Göktaş, aile odaklı çalışmaları sürdürmeye devam edeceklerinin altını çizdi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine de değinen Göktaş, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda inşallah burada terörün son bulduğu bir Türkiye'yi el birliğiyle inşa etmeye devam edeceğiz. Özellikle bu konuda çalışmalarımız son aşamaya geldi. Biz istiyoruz ki hiçbir annenin, babanın gözyaşı akmasın, hiçbir evlat baba yokluğu çekmesin ve teröre harcadığımız o kadar harcamayı artık gençlerimizin geleceği için yatırım yapalım, geleceğimiz için yatırım yapalım. Terörün son bulduğu bir Türkiye'yi el birliğiyle inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bundan sonraki süreçte de büyük Türkiye için durmadan, yorulmadan, usanmadan hane hane, mahalle mahalle, sokak sokak ziyaret ederek, eski yeni demeden herkesi kucaklayarak inşa etmeye sizlerle beraber devam edeceğiz."

Programa, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, geçmiş dönem milletvekilleri ile belediye başkanları ve partililer katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Erzincan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Yeraltı maden kaynaklarının yüzde 20'sini genç çiftlere harcadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı Kaza sanıldı, silahlı saldırı olduğu ortaya çıktı
İmzalar atıldı Galatasaray’dan Amedspor’a transfer İmzalar atıldı! Galatasaray'dan Amedspor'a transfer
Küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham’dan çılgın hamle 100 milyon Euro’luk rekor imza Küme düşmekten son anda kurtulan Tottenham'dan çılgın hamle! 100 milyon Euro'luk rekor imza
Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak Haluk Levent, AHBAP Genel Başkanlığını bırakacak
İşte İbrahim Tatlıses’in son hali İşte İbrahim Tatlıses'in son hali
Tayland’da 8 keşişin can verdiği kazada kan donduran görüntüler Tayland'da 8 keşişin can verdiği kazada kan donduran görüntüler

19:01
Fenerbahçe’nin Ake için ödeyeceği bonservis belli oldu
Fenerbahçe'nin Ake için ödeyeceği bonservis belli oldu
18:45
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
Cem Yılmaz Twitter hesabını sıfırladı
17:41
Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Nathan Ake’yi kadrosuna kattı
16:47
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 19:16:52. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş: Yeraltı maden kaynaklarının yüzde 20'sini genç çiftlere harcadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.