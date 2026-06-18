Bakan Göktaş: 15 yaş altı sosyal medyaya erişemeyecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Türkiye'de 15 yaş altında sosyal medya düzenlememizi Meclisimizin destekleriyle nisan ayında hayata geçirdik. Yönetmeliğimizden sonra da fiilen artık uygulamaya geçecek Türkiye'de. 15 yaş altındaki çocuklarımız sosyal mecralara erişemeyecek" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Cumhuriyet Meclisi'nde gerçekleştirilen görüşme öncesinde karşılıklı hediye takdimi yapıldı. Görüşmede konuşan Bakan Göktaş, KKTC ziyaretinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu'nun daveti üzerine gerçekleştirildiğini belirterek, dijital bağımlılık ve çocukların dijital dünyada maruz kaldığı akran zorbalığı konularının ele alındığı sempozyum kapsamında adada bulunduklarını söyledi. Göktaş, "Bugünkü ziyaretimiz kapsamında özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne mevkidaşım Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Oğuzhan Hasipoğlu'nun davetiyle ekran bağımlılığı ve çocukların dijital dünyada akran zorbalığına uğramasıyla ilgili bir çalıştay, bir sempozyum kapsamında buradayız. Bugün burada çok kıymetli bir web sayfasının lansmanını da gerçekleştirdik. Ayrıca bir niyet beyanı imzaladık" dedi.

"15 yaş altındaki çocuklarımız sosyal mecralara erişemeyecek"

Türkiye'de çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik önemli adımlar attıklarını ifade eden Göktaş, "Türkiye olarak biz yaklaşık iki senedir bu alanlarda çalışıyoruz. Özellikle çocukların sosyal medya içeriklerinde, dijital mecralarda yaşadığı her türlü zorbalığa karşı korumak adına çeşitli mekanizmalar hayata geçirdik. Türkiye'de 15 yaş altında sosyal medya düzenlememizi Meclisimizin destekleriyle nisan ayında hayata geçirdik. Diğer yandan 15-18 yaş için de ayrıştırılmış içerik sunma yükümlülüğü getirdik sosyal medya platformlarına" dedi.

Yönetmelik sürecinin tamamlanmasının ardından uygulamanın başlayacağını kaydeden Göktaş, "Yönetmeliğimiz çıktıktan sonra altı ay içerisinde uygulamaya geçme kararımız vardı. Yönetmeliğimizden sonra da fiilen artık uygulamaya geçecek Türkiye'de. 15 yaş altındaki çocuklarımız sosyal mecralara erişemeyecek" ifadelerini kullandı.

"KKTC ile iş birliğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz"

KKTC ile bu alandaki iş birliğinin uzun süredir devam ettiğini vurgulayan Göktaş, Türkiye'nin deneyimlerini paylaşmaya devam ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda uzun zamandır çalışmalar yürütüyoruz. Biz bu konuda özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bu tecrübemizi aktarmak, kendi çalışmalarımızı anlatmak adına da iş birliğini güçlendirmeye uzun zamandır devam ediyoruz. 2023'te iki bakanlık arasında imzaladığımız bir mutabakat vardı" dedi.

Ailenin korunması ve güçlendirilmesinin de öncelikli çalışma alanlarından biri olduğunu ifade eden Göktaş, Türkiye'de aile politikalarına yönelik yürütülen çalışmalara değinerek, "Aile yılı ilan ettik geçtiğimiz yıl. 2026-2035 dönemini aile ve nüfus on yılı olarak ilan ettik. Çünkü nüfusumuz yaşlanıyor. Tüm dünyada benzer bir trend var. Ayrıca doğurganlık hızımız da azalıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de benzer hassasiyetler olduğunu biliyoruz. Bu kapsamda ülkemizin tecrübelerini aktarmak için beraber çalışıyoruz" dedi.

"Sosyal Hizmet Merkezi ve Aile Destek Merkezi açmayı planlıyoruz"

KKTC'de yeni sosyal hizmet yatırımlarının planlandığını açıklayan Göktaş, "İnşallah yakın zamanda burada bir Sosyal Hizmet Merkezimiz ve Aile Destek Merkezimizin de açılışını gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Amacımız hem engelli vatandaşlarımıza yönelik hem kadınlara, çocuklara ve ailelere yönelik yürüttüğümüz politikaları ve tecrübelerimizi buraya da aktarabilmek" ifadelerini kullandı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde çocukların dijital mecralardan korunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü de belirten Göktaş, "Çocukların dijital mecralardan korunmasına yönelik meclisinizde de bir komisyon var. Bu çalışmayı yakından takip ediyoruz. Biliyorum ki burada da böyle bir süreç var. İnşallah yakın zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de benzer bir düzenleme hayata geçer" dedi.

"Türkiye olarak bu konularda öncü ülkeyiz"

Küresel teknoloji şirketlerine karşı mücadelenin uluslararası iş birliği gerektirdiğini vurgulayan Göktaş, "Çünkü biliyoruz ki küresel firmalara karşı mücadele tek başına olmaz. Bu alanda farkındalık yürütmek bir iş birliği gerektirir. İnşallah bu iş birliğinin burada yürütülmesine ve küresel çapta bu farkındalığın artırılmasına katkı sağlamaya devam ederiz" ifadelerini kullandı.

Dünyada 20'den fazla ülkenin benzer düzenlemeleri hayata geçirdiğini belirten Göktaş, "En son İngiltere biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Türkiye olarak bu konularda öncü ülkeyiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu çalışmaları ve farkındalık çalışmalarını yürütmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçlerde burada da benzer süreçlerde elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz" dedi. - LEFKOŞA