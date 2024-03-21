Bakan Göktaş, Afyonkarahisar\'da esnaf ziyaretinde bulundu

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da ziyaret ettiği esnafın sıkıntılarını dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret için Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Göktaş'ın ilk ziyareti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına oldu. Bakan Göktaş, yaklaşık 2 saat il başkanlığında Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay ile görüşme yaparak değerlendirmede bulundu. Bakan Göktaş ile beraberindeki AK Parti Afyonkarahisar heyeti daha sonra Ambar Yolu'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Tek tek iş yerlerini ziyaret eden Göktaş, burada esnafın sıkıntılarını dinledi. Kendisinden destek isteyenlere de yardımcı olacağının sözünü veren Göktaş, esnafa hayırlı Ramazanlar diledi. Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'a da yerel seçimlerde destek isteyen Bakan Göktaş, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'da inşaatı devam eden huzurevi alanına geçti. - AFYONKARAHİSAR