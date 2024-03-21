Bakan Göktaş, Afyonkarahisar\'da esnaf ziyaretinde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar'da ziyaret ettiği esnafın sıkıntılarını dinledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaret için Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Göktaş'ın ilk ziyareti AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığına oldu. Bakan Göktaş, yaklaşık 2 saat il başkanlığında Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay ile görüşme yaparak değerlendirmede bulundu. Bakan Göktaş ile beraberindeki AK Parti Afyonkarahisar heyeti daha sonra Ambar Yolu'nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Tek tek iş yerlerini ziyaret eden Göktaş, burada esnafın sıkıntılarını dinledi. Kendisinden destek isteyenlere de yardımcı olacağının sözünü veren Göktaş, esnafa hayırlı Ramazanlar diledi. Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'a da yerel seçimlerde destek isteyen Bakan Göktaş, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Afyonkarahisar'da inşaatı devam eden huzurevi alanına geçti. - AFYONKARAHİSAR
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de; "Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon hızlı bir düşüşe geçecek. Depreme ayrılan kaynakların ve enflasyonun bütçe üzerindeki yükü hafifledikçe insanımızın refah seviyesini eskisinin de üzerine çıkartacağız" dedi.
Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, şike suçlamalarının spekülatif bir yalan olduğunu belirterek, FETÖ mensuplarının cezaevlerinde olduğunu söyledi. Yıldırım, UEFA'dan disiplin cezası almadıklarını ve TFF'nin kararlarına dayandırılan disiplin uygulamalarının haksız olduğunu ifade etti. Ayrıca, Fenerbahçe'nin 2010-2011 şampiyonluğunun kesinleştiğini ve kulübünü savunanların susmayacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni ziyaret ederek, yapılan çalışmaları inceledi. Yılmaz, projenin tamamlanmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın güzel bir açılış yapmasını umduklarını belirtti. Ayrıca, yerel seçimlerde hizmet edenlerin kazanacağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te yapacağı açıkhava toplantısı ve bazı etkinliklere katılmak üzere Gaziantep Havalimanı'na indi. Erdoğan, Havalimanı'nda Gaziantep ve Kilis protokolü tarafından karşılandı ve karayoluyla Kilis'e geçti.
TBMM Başkanlığı, Ankara, İstanbul ve Yalova'da görev yapmak üzere idari kadrolara kebapçı, pizzacı, pideci, bahçıvan ve kuaförün aralarında bulunduğu 14 branşta kura yöntemiyle 157 işçi alınacağını duyurdu. Alımlar için 28 Mart'a kadar başvuru yapılabilecek. 24 Nisan'da noter huzurunda TBMM'de çekilecek kura, internet üzerinden takip edilebilecek.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde muhtar adayı olan Bilal Güley, Harmanlar Mahallesi'nde yaşayan bütün hanelere 3 bin adet kahve fincanı dağıtmaya başladı. Güley, mahalle sakinlerinden desteklerini isteyerek, yıllardır yaşadıkları mahallenin sorunlarını çözmek için hizmet aşkıyla yola çıktıklarını belirtti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Trabzon'da AK Parti döneminde, şimdi Cumhur İttifakı döneminde çok güzel bir birliktelik yakaladık.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli İstasyon Meydanı'nda ve Çine Belediye Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Çerçioğlu ziyaretlerinde vatandaşlara yerli üretim fideleri dağıttı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Gündüzler Mahallesi'nde düzenlenen iftarda mahalle sakinleri ile bir araya geldi. Başkan Ataç, uzun yıllardır karşılıklı güven ve samimiyet ile Tepebaşı'na değer kattıklarını belirtti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Sivrihisar Caddesi'ne ve Bayat Pazarı'na yaptığı esnaf ziyaretinde, ekonomik sıkıntıların azalması ve esnafın rahat bir nefes alması temennisinde bulundu. Başkan Ataç, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunları dinledi.
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