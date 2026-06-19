Bakan Göktaş Afyonkarahisar\'da

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi.

Bakan Göktaş temasları çerçevesinde ilk ziyaretini Vali Dr. Naci Aktaş'a gerçekleştirdi. Protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Göktaş ardından valilik şeref defterini imzaladı. Burada Bakan Göktaş'a kurum müdürleri eşlik ederken, ziyaret basına kapalı olarak devam etti.

Bakan Göktaş'ın Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı ziyaret etmesi, sonrasında belediye tarafından yaklaşık 1 yıllık çalışmanın ardından restorasyonu tamamlanan Tarihi Köle Hanı'nın açılış programına katılması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR