Bakan Göktaş: Bakım Altındaki Vatandaşlarımızın Haklarını Koruyoruz - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş: Bakım Altındaki Vatandaşlarımızın Haklarını Koruyoruz

Bakan Göktaş: Bakım Altındaki Vatandaşlarımızın Haklarını Koruyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Niğde'de yaptığı ziyaretlerde bakım kuruluşlarındaki olumsuzluklara ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirtti. Bakan, 'Bakım altında bulunan hiçbir vatandaşımızın olumsuz şartlara maruz kalmasını asla kabul edemeyiz' dedi.

30.12.2024 17:31  Güncelleme: 17:37
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş; "Bakım altında bulunan hiçbir vatandaşımızın olumsuz şartlara maruz kalmasını asla kabul edemeyiz" dedi.

İnceleme ve ziyaretlerde bulunmak üzere Niğde'ye gelen Bakan Göktaş, ilk olarak Vali Cahit Çelik ile görüştü. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, Niğde'deki bazı kuruluşlarda yaşanan olumsuzluklarla ilgili tespitlerde bulunulduğunu ve incelemelerin titizlikle sürdürüldüğünü söyledi. Bakan Göktaş, "Şehrimizin ihtiyaçlarını görüştük. 81 ilimizde olduğu gibi Niğde'de de bakım kuruluşlarımıza denetim ve inceleme faaliyetlerimizi özenle yürütüyoruz. Son dönemde buradaki bazı kuruluşlarda yaşanan olumsuzluklarla ilgili tespitlerde bulunuldu. Bunlarla ilgili ivedilikle harekete geçtik. Gerekli tüm adli ve idari işlemleri yerine getirdik. Bakım altında bulunan hiçbir vatandaşımızın olumsuz şartlara maruz kalmasını asla kabul edemeyiz. Bu tür durumlarda ivedilikle gerekeni yaptık. Bütün sorumluların en ağır cezaları alması için de olayı yargıya taşıdık. Biz bu tür olumsuzlukların bir daha gerçekleşmemesi için de bütün önlemlerimizi alıyoruz. Kuruluşlarımıza yönelik her iddiayı titizlikle takip ediyoruz. Gereken neyse yerine getiriyoruz" diye konuştu.

"Sosyal devlet anlayışını güçlendirme için çalışıyoruz"

İnsanı merkeze alan bir hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Bakan Göktaş vatandaşın önceliklerini dikkate aldıklarını ifade etti. Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insanı merkeze alan bir hizmet anlayışı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın önceliklerini dikkate alıyoruz. Niğde'de pek çok hizmete imza attık. Toplam 90 milyar 738 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Bakanlık olarak yatırım ve desteklerimiz 5 milyar 62 milyon lirayı aşmış durumda. Tüm vatandaşlarımıza yediden yetmişe hizmet veriyoruz. Türkiye genelinde sosyoekonomik destek hizmet modelini sunuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Niğde merkeze bir huzurevi kazandırmaya yönelik çalışmalarımıza da başladık. Tüm imkanlarımızı Niğdeli vatandaşlarımız için seferber edeceğiz. İhtiyaç sahiplerinin yanında olmaya, ailelerin refahını artırmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Konuşmasının ardından Niğde Belediyesi Kadın Emek Pazarı'nı gezen ve ürünlerle ilgili bilgi alan Bakan Göktaş, daha sonra Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özdemir ve MHP İl Başkanı Aytekin Tükenmez'e ziyarette bulundu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş: Bakım Altındaki Vatandaşlarımızın Haklarını Koruyoruz - Son Dakika

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