Bakan Göktaş, Balıkesir'deki KALBEN Çocuk Köyü'nde 24 çocukla atölye etkinliğine katıldı. - Son Dakika
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Bakan Göktaş, Balıkesir'deki KALBEN Çocuk Köyü'nde 24 çocukla atölye etkinliğine katıldı.

Bakan Göktaş, Balıkesir\'deki KALBEN Çocuk Köyü\'nde 24 çocukla atölye etkinliğine katıldı.
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir Marmara'daki Ekinlik Adası'nda bulunan KALBEN Çocuk Köyü'nü ziyaret ederek, 24 çocukla atölye çalışmalarına katıldı. Göktaş, yaz boyunca 650 çocuğun burada etkinliklerden yararlandığını ve bu tür öncü projeleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

BALIKESİR'in Marmara ilçesindeki KALBEN Çocuk Köyü'nü ziyaret ederek, devlet himayesindeki çocuklarla atölye çalışmalarına katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu tür öncü projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Devletimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız el birliğiyle çocuklarımıza daha güzel yarınlar sunmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onlara her türlü imkanı seferber etmek bizim borcumuz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Marmara ilçesine bağlı Ekinlik Adası'nda, Korunma Altında Yetişen Gençler ve Koruyucu Aile Derneği (KALBEN) tarafından oluşturulan KALBEN Çocuk Köyü'nü ziyaret etti. Devlet himayesinde bulunan çocukların yaz aylarında doğayla bağ kurabilecekleri ve sosyal becerilerini geliştirebilecekleri KALBEN Çocuk Köyü'nün kuruluş amacı, çalışma modeli, kullanım alanları ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verilen Bakan Göktaş, ziyaret kapsamında Üsküdar Hasan Tan Çocuk Evleri Sitesi'nden programa katılan 24 çocukla buluştu. Üç gruba ayrılan çocuklar, sukulent dikimi ve saksı boyama, dostluk bilekliği yapımı ve tartolet süsleme atölyelerinde etkinlik gerçekleştirdi. Bakan Göktaş da çocuklara eşlik ederek atölye çalışmalarına katıldı, onlarla sohbet etti ve yaptıkları çalışmaları inceledi.

24 ÇOCUK 3 HAFTA BOYUNCA KAMPA KATILIYOR

Bakan Göktaş, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, KALBEN'in öncülüğünde kurulan çocuk köyünün oluşumuna, Bakanlık olarak da destek sunduklarını hatırlatarak, şu an devlet himayesindeki 24 çocuğun bu adada hizmet aldığını, 3 hafta boyunca düzenlenen kamplarda akademik, sanatsal ve doğa faaliyetlerine katıldıklarını ifade etti. Çocukların atölyeler vasıtasıyla zihinsel, fiziksel ve sanatsal açıdan donanım kazandığını vurgulayan ve yaz boyunca gerçekleştirilen bu etkinliklerle kendilerini çok iyi geliştirdiklerini belirten Bakan Göktaş, "Türkiye genelinde, özellikle denizle teması olmamış ve İç Anadolu'dan gelen çocuklarımız, yaz boyunca Ekinlik Adası'nda 3 hafta süreyle faaliyetlere katılıyor ve burada çok güzel dostluklar kuruyorlar" ifadelerini kullandı.

Kamu-STK iş birliğiyle nelerin başarılabileceğini gösteren bu çalışma için KALBEN Derneği'ne teşekkür eden Bakan Göktaş, derneğin aynı zamanda koruyucu aileliği teşvik eden önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Bakan Göktaş, Türkiye genelinde devlet himayesinde bulunan çocuklara yönelik yürütülen gönüllülük faaliyetlerinin ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile yapılan protokoller kapsamındaki bu tür iş birliklerinin, çocukların yarınlarına yapılmış kıymetli bir yatırım olduğunu dile getirdi.

'YAZ BOYUNCA 650 ÇOCUĞUMUZ BURADA ETKİNLİKLERDEN İSTİFADE ETTİ'

Çocuklarla çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Göktaş, şöyle konuştu:

"Bu tür gönüllü etkinliklerin daha da yaygınlaştırılmasını, devlet himayesindeki çocuklarımıza el birliğiyle daha güzel bir gelecek sunmak adına çok kıymetli buluyoruz. Yaz boyunca 650 çocuğumuz burada bu tür etkinliklerden istifade etti. Geçtiğimiz yıl da benzer bir çalışma olanağı sunuldu. Burası tamamen çocuklara adanmış bir köy. Vatandaşlarımız da özellikle köy sakinleri de çocuklarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorlar. Onların buraya bereket getirdiğine inanıyorlar. Bu çok örnek bir proje. Türkiye'de bir ilk. Bu tür öncü projeleri desteklemeye devam edeceğiz. Devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız el birliğiyle çocuklarımıza daha güzel yarınlar sunmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onlara her türlü imkanı seferber etmek bizim borcumuz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş, Balıkesir'deki KALBEN Çocuk Köyü'nde 24 çocukla atölye etkinliğine katıldı. - Son Dakika

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