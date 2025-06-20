Bakan Göktaş, Başakşehir\'de Sıfır Atık Eğitim Programı\'na Katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başakşehir'de düzenlenen Atık Eğitim ve Uygulama Programı'na katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başakşehir'de gerçekleştirilen Atık Eğitim ve Uygulama Programı'na katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iş birliğiyle gerçekleştirilen programda çevre bilinci ve sürdürülebilir yaşam vurgusu yapıldı. Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları, çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılara çevre farkındalığı, sıfır atık kültürü ve sürdürülebilirlik temalı sunumlar yapılırken, aileler ve çocuklara yönelik çeşitli eğitim etkinlikleri de düzenlendi.

Bakan Göktaş'tan aile ve sıfır atık vurgusu

Programda konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Bu programla, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde küresel bir seferberliğe dönüşen Sıfır Atık Hareketi'nin bir parçası olmanın gururunu yaşıyoruz. Ulusal Vefa Programımız, Aile Destek Merkezlerimiz ve Sosyal Dayanışma Merkezlerimiz aracılığıyla sıfır atık bilincini her haneye taşıyoruz. Bir insanın hayata dair ilk izlenimini edindiği yer ailedir. Aile sadece birlikte yaşamak değil, kimliğimizi ve değerlerimizi bize aktaran güçlü bir yapıdır. Tüketim kültürü zamanla bu anlayışı zayıflattı. Ancak sıfır atık hareketiyle bu değerleri yeniden canlandırıyoruz" dedi.

Aile yılı ve önemine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Geçtiğimiz yıl Çevre Bakanlığımızla kurduğumuz iş birliğiyle Sıfır Atık vizyonunu sosyal hizmetlerin merkezine yerleştirdik. ADEM, SODAM ve Vefa Programlarımızda çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir anlayış benimsendi. Bugün bu programla 81 ilde 128 bin haneye ulaşıyor, 7 bin Vefa personelimizle sıfır atık kültürünü taşıyoruz.2025 Aile Yılı'nda da aileyi merkeze alan, doğayı gözeten ve değerlerimizi yaşatan projelerimizi sürdüreceğiz. Sıfır Atık sadece bir çevre projesi değil; bir bilinç, bir yaşam tarzı, bir medeniyet anlayışıdır. Bu anlayış bireyde başlar, ailede şekillenir, toplumda hayat bulur" diye konuştu.

Program sonunda Bakan Göktaş, sıfır atık eğitimini tamamlayan personeli tebrik ederek, çevreye duyarlı çalışmalar yürüten tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti. - İSTANBUL