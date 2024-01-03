Bakan Göktaş, Batman\'da aşevi açılışında görev aldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'da "Büyük Bir Aileyiz Buluşması"na katılarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aşevinin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, burada gönderilecek yemekleri kaplara koyarak dağıtıma hazırladı, ardından döner kesen personele yardım etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, açılışını yaptığı aşevinde yemek kazanlarının başına geçerek ailelere gönderilecek yemekleri kaplara koydu, döner kesen personele yardım etti. "Şam böreği" adı verilen yöresel börekten de yapan Göktaş, Aile Destek Merkezi ziyaretinde filografi yöntemiyle yapılan ay yıldız motifli tabloyu tamamladı.

Bakan Göktaş'ın "Büyük Bir Aileyiz Buluşması"na katılmak üzere gittiği Batman ziyareti sırasında renkli görüntüler de yaşandı. Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aşevinin açılışını gerçekleştiren Bakan Göktaş, Vali Ekrem Canalp'ten faaliyetlere ilişkin bilgi aldı. Göktaş, daha sonra mutfak bölümüne inerek incelemelerde bulundu. Personelle görüşen Göktaş, kazanların başına geçerek önce bir aileye gönderilecek yemeği kaplara koyarak dağıtıma hazırladı, ardından döner kesen personele yardım etti. Bakan Göktaş, aşevinin ardından Güneykent Aile Destek Merkezi'ne geçti. Burada çalışmalara ilişkin bilgi alan Göktaş, unutulan sanatlar arasında yer alan filografi eğitimi alan kursiyerleri ziyaret etti. Tel ve çivi kullanarak ahşap bir plaka üzerine yapılan el sanatı filografiyi deneyen Bakan

Göktaş, kursiyerlerden biri tarafından başlanan ay yıldız motifli çalışmanın son çivilerini çakarak çalışmayı tamamladı. Ardından merkezin mutfak bölümüne geçen Göktaş, burada "Şam böreği" adı verilen yöresel böreğin yapımına yardım etti. Göktaş, yaptığı börekleri davetlilere ikram etti.

"Yenilikçi program ve projeler geliştiriyoruz"

Ziyaretinin sonunda açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, üreten, ailesine ve ülkesine katma değer katan kadınların varlığının önemine vurgu yaptı. Kadınların ekonomiye, üretime katılımlarına destek olmayı sürdüreceklerini ifade eden Göktaş, "Etkin ve kapsayıcı politikalar üreterek tüm kesimlerin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılama gayreti içindeyiz. Dinamik, kapsayıcı ve proaktif bir yaklaşımla sosyal hizmetler alanında yenilikçi programlar ve projeler geliştiriyoruz" dedi.

"Merkezlerimiz kadınların toplumsal hayata katılımlarına, yeteneklerini fark etmelerine katkı sağlıyor"

Söz konusu hizmetlerin arasında Aile Destek Merkezleri (ADEM) ve Çok Amaçlı Toplum Merkezlerinin (ÇATOM) de yer aldığını aktaran Göktaş, "Bu merkezlerde bir taraftan verilen sanatsal ve mesleki kurslarla kadınların iş becerileri ve yetenekleri geliştirilirken, diğer taraftan çocuklar da gündüz bakım hizmeti alabiliyor. Merkezlerimiz kadınların toplumsal hayata katılımlarına, yeteneklerini fark etmelerine ve bu alanda güçlenmelerine büyük katkı sağlıyor" diye konuştu.

Göktaş, Batman'da geçen sene Bakanlığa ait 5 yatırım projesini tamamlayarak hizmete aldıklarını belirterek, çocuk evleri koordinasyon merkezi, çocuk evleri sitesi, engelsiz yaşam bakım rehabilitasyon ve aile danışma merkezleri, kadın konukevlerinin yanı sıra sosyal hizmet merkezleri, çok amaçlı toplum merkezleri ile şiddet önleme ve izleme merkezinin kentte hizmet verdiğini aktardı.

Down sendromlu birey anısına yapılan ilk park

Öte yandan Bakan Göktaş, geçen sene hayatını kaybeden, yaptığı taklitlerle kentin sevilen isimlerinden olan down sendromlu Habip Hasar'ın adının verildiği "Habip Başkan Parkı"nın açılışını da gerçekleştirdi. Açılışın ardından parkı gezerek bilgi alan Göktaş, Hasar'ın ailesiyle de görüştü. Göktaş tarafından açılan "Habip Başkan Parkı"nın kentte down sendromlu bir bireyin anısına yapılan ilk park olma özelliğini taşıdığı belirtildi. - BATMAN