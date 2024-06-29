Bakan Göktaş, Belçika-Türkiye Göç Anlaşması'nın 60. yılı kutlamalarına katıldı - Son Dakika
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Politika

Bakan Göktaş, Belçika-Türkiye Göç Anlaşması'nın 60. yılı kutlamalarına katıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika-Türkiye Göç Anlaşması'nın 60. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenen 'Gurbet Kuşu Festivali'ne katıldı. Programda yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki işbirliğinin devam etmesini dileyen Göktaş, festivallerin ve kültür etkinliklerinin insanları birleştirdiğini ve bu birliktelik etrafında daha fazla faaliyetin gerçekleştirileceğini belirtti.

29.06.2024 19:48
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Bakan Göktaş, Belçika- Türkiye Göç Anlaşması'nın 60. yılı kutlamalarına katıldı

İSTANBUL - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika-Türkiye Göç Anlaşması'nın 60. yılı kutlamaları dolayısıyla düzenlenen 'Gurbet Kuşu Festivali'ne katıldı. Programda konuşan Göktaş, "Bu köklü işbirliğinin artarak devam etmesini iki ülke için de diliyorum. Bu tür festivaller, kültür etkinlikleri bizleri birleştiriyor. Bu birliktelik etrafında daha fazla faaliyeti inşallah önümüzdeki dönemlerde hayata geçiririz" dedi.

Belçika-Türkiye Göç Anlaşması'nın 60. yılı sebebiyle "Gurbet Kuşu Festivali" düzenlendi. Özel bir üniversitenin kampüs alanında düzenlenen festivale gurbetçi Türk ve Belçikalı vatandaşların yoğun ilgisi oldu. Festivalde çeşitli sanatçılar sahne aldı. Kutlamalara Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Paul Huynen, Belçika Başkonsolosu Tim Van Anderlecht ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldı.

Programda konuşan Bakan Göktaş, "Avrupa'da yaşayan Belçikalı Türkler'in şu anda Türkiye'ye yerleşip, buradan oraya ticaret ve iki ülke arasındaki ticaret hacmine önemli katkılarda bulunduğunu görüyoruz. Burada başarı örnekleri var. Ayrıca çok önemli sanatçılarımız da var. Kubat, Hadise, futbolcularımız var. Toplumun önemli figürleri var. Her biriniz aslında olduğunuz gibi çok kıymetli, çok değerlisiniz. Benim çok değerli dostlarım var kendi aranızda da. Her birinize sevgilerimi sunuyorum. Türkiye-Belçika dostluğunun artarak devam etmesini temenni ediyorum. Bu gerçekten çok kıymetli. Her birinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Göçün 70'inci, 80'inci, 100'üncü yıllarını da tekrar kutlamak nasip olur inşallah. Bu köklü işbirliğinin artarak devam etmesini iki ülke için de diliyorum. Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bu tür festivaller, kültür etkinlikleri bizleri birleştiriyor. Bu birliktelik etrafında daha fazla faaliyeti inşallah önümüzdeki dönemlerde hayata geçiririz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş, Belçika-Türkiye Göç Anlaşması'nın 60. yılı kutlamalarına katıldı - Son Dakika

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