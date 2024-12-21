Bakan Göktaş Burdur Valiliği\'ni Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Burdur Valiliği'ne ziyarette bulundu.
Göktaş, Hüsnü Bayer Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Burdur 8. Olağan İl Kongresi'nin ardından Valiliğe geçti.
Vali Tülay Baydar Bilgihan tarafından karşılanan Göktaş'a çiçek takdim edildi.
Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Göktaş, Vali Bilgihan ile bir süre görüştü.
Ziyaret basına kapalı devam etti.
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