Bakan Göktaş, çocukların önerilerinin Antalya'daki COP31'de ses olacağını açıkladı - Son Dakika
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Bakan Göktaş, çocukların önerilerinin Antalya'daki COP31'de ses olacağını açıkladı

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Bakan Göktaş, Gaziantep'teki Dünyayı Dönüştüren Çocuklar COP31 Buluşması'nda çıkan önerilerin Antalya'daki COP31'de çocukların sesi olacağını söyledi. Göktaş, hazirandan bu yana 200'ü aşkın etkinlikle binlerce çocuk ve yetişkine ulaşıldığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Dünyayı Dönüştüren Çocuklar COP31 Buluşması Programı"nda çıkan önerilerin, Antalya'da düzenlenecek COP31'de çocukların sesi olacağını söyledi.

Bakan Göktaş, Müzeyyen Erkul Bilim Merkezi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, yarınları inşa edecek nesillerin bugünden söz sahibi olmasının en önemli önceliklerinden biri olduğunu, Çocuk Hakları Komitesi'nin de bu anlayışla kurulduğunu belirtti.

Çocuk Hakları Komitesi'nin çocuk haklarını güvence altına almak için çalıştığını ifade etti.

Çocukların karar sürecine doğrudan katılımını sağlayan bu yapının dünyada benzerine az rastlanan bir model olduğunu vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Sahip olduğunuz bilgiyi, tecrübeyi iklim değişikliğiyle mücadele alanına taşımanız beni son derece memnun etti. Şu an komitelerimizde sesini duyuran 11 ilimizin çocukları Gaziantep'te bir araya geldi. Dünyayı Dönüştüren Çocuklar Programı'nda onların çalışmalarını yakından görme imkanı buluyoruz. Geçen ay Aydın'da tanıtımını yaptığımızı bu buluşmalar ülkemizin dört bir yanında gerçekleştiriliyor. Bu buluşmadan çıkan öneriler, ülkemizin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31'de çocuklarımızın yani doğrudan sizlerin sesi olacak."

Göktaş, dünyanın dengesinin her geçen gün değiştiği bir çağda yaşadıklarını, iklim değişikliğinin artık uzak bir ihtimal olmadığını belirterek, "Bu sürecin etkilerini en derinden hisseden yine sizlersiniz. Bizim inancımızda ve kültürümüzde tabiat, doğa evlatlarımız için korumamız gereken bir hazine." dedi.

Çocukların haziran ayında kendi yarınlarına sahip çıkmak için bir araya geldiğini aktaran Göktaş, hazirandan bu yana düzenlenen 200'ü aşkın etkinlikle binlerce çocuk ve yetişkine ulaşıldığını bildirdi.

13 Eylül'de 81 ilde eş zamanlı olarak sahaya inilerek stantlar kurulduğunu kaydeden Göktaş, "Tohum topları hazırlayarak vatandaşlarımıza dağıttılar. Dijital karbon ayak izini birlikte hesapladılar. İklim ve çocuk hakları üzerine röportajlar gerçekleştirdiler. Yaşadıkları şehirlerde, bölgelerde iklim değişikliğinin hayata ve doğaya bıraktığı izleri incelediler. 'Biz ne yapabiliriz?' sorusunu birlikte cevapladılar. Düşüncelerini, çözüm önerilerini, umutlarını somut adımlara dönüştürdüler. Bu gayret hala aynı heyecanla devam ediyor. Belediye meclislerinde kürsüye çıkıyorlar, iklim krizinin bir çocuk hakları krizi olduğunu yüksek sesle dile getiriyorlar. Denizlerde terk edilen ağların canlara verdiği zararı gözler önüne seriyorlar. Hazırladıkları videolarla farkındalığı geniş kitlelere ulaştırıyorlar." diye konuştu.

Fikirlerine kulak verilen nesillerin bir toplumu güçlendirdiğini çocukların bir kez daha gösterdiğini belirten Göktaş, "Dünyanın farklı köşelerinden arkadaşlarınızla bir araya gelerek, ülkemizi en güzel şekilde temsil edeceğinize ben yürekten inanıyorum. Şunu hiçbir zaman unutmayın dünyayı dönüştürecek güç sizlerin hayallerinizde ve emeklerinizde saklıdır." dedi.

Etkinlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile Gaziantep Valisi Kemal Çeber de selamlama konuşması yaptı.

Konuşmaların ardından sivil toplum örgütleri tarafından açılan stantlar ziyaret edildi.

Kaynak: AA
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