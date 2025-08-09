Bakan Göktaş, Genç Çiftin Nikah Şahidiydi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, genç çiftin nikah şahidi oldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bingöl ziyareti kapsamında 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'nden yararlanan Abdullah Kızgın ile Hayru Nisa Tayğun çiftinin nikah törenine katılarak nikah şahidi oldu.

Bakan Göktaş, tören sonrası yaptığı konuşmada, projeyle evlenecek gençlerin hem maddi hem manevi olarak desteklendiğini belirterek çifte mutluluk ve huzur dolu bir ömür diledi. - BİNGÖL