Bakan Göktaş: "Güçlü aileler, güçlü gelecek demek" - Son Dakika
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Bakan Göktaş: "Güçlü aileler, güçlü gelecek demek"

Bakan Göktaş: "Güçlü aileler, güçlü gelecek demek"
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güçlü ailelerin güçlü Türkiye’nin temeli olduğunu belirterek, Hakkari’de gençlere, ailelere, kadınlara ve çocuklara yönelik desteklerin sürdürüleceğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güçlü ailelerin güçlü Türkiye'nin temeli olduğunu belirterek, Hakkari'de gençlere, ailelere, kadınlara ve çocuklara yönelik desteklerin sürdürüleceğini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hakkari'deki temasları kapsamında Biçer Tarihi Mahallesi'nde bulunan Meydan Medresesi'nde düzenlenen 'Aile Yılı Şenliği'ne katıldı. Bakan Göktaş, burada yaptığı konuşmada, 'Aile Yılı' kapsamında ailelerle bir araya gelmeye büyük önem verdiklerini söyledi. Ailenin toplumun en önemli yapı taşı olduğunu belirten Göktaş, "Güçlü aileler, güçlü gelecek demek ve güçlü gelecek daha güçlü bir Türkiye demek. Dolayısıyla bizim için önemli olan aileleri en başından itibaren güçlendirmek" dedi.

'Aile Yılı' kapsamında aile değerlerinin yeniden hatırlatılmasını amaçladıklarını ifade eden Göktaş, ailelerin birlik, beraberlik ve dayanışmasının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Hakkari'de gerçekleştirdiği ziyaretlerde vatandaşların taleplerini de dinlediklerini belirten Göktaş, engelli aileler, şehit yakınları, gaziler, genç çiftler ve çocuk sahibi ailelerle bir araya geldiklerini söyledi.

"Hakkari'de bin 316 genç çift evlilik kredisinden yararlandı"

Gençlerin yuva kurmalarına yönelik desteklerin devam ettiğini belirten Göktaş, 18-29 yaş arasındaki gençlere 250 bin liraya kadar, 2 yıl ödemesiz ve 4 yıl vadeli sıfır faizli evlilik kredisi desteği sağlandığını ifade etti. Göktaş, "Hakkarili bin 316 genç çiftimizi bu evlilik kredisinden evlendirdik. İnşallah onlara destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Evlilik kredisinden yararlanan genç çiftlere iş kurmada ve sosyal konutlarda öncelik sağlandığını aktaran Göktaş, çocuk sahibi olan çiftlerin kredi ödemelerinin de ertelendiğini belirtti.

Hakkari'de 6 bin 110 anneye doğum yardımı

'Aile Yılı' kapsamında doğum yardımlarının da güncellendiğini hatırlatan Göktaş, ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik destek verildiğini, ikinci çocuk için çocuk 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek sağlandığını söyledi. Göktaş, Hakkari'de 6 bin 110 anneye doğum yardımı desteği sağlandığını, ikinci ve sonraki çocuk sahibi olan 3 bin 823 anneye de düzenli destek verilmeye devam edildiğini kaydetti.

"Terörsüz Türkiye Hakkari'ye daha fazla huzur getirecek"

Konuşmasında terörsüz Türkiye sürecine de değinen Göktaş, Hakkari'nin terörden büyük zarar gördüğünü belirterek, yeni dönemde bölgeyi daha huzurlu ve istikrarlı günlerin beklediğini söyledi. Göktaş, "Terörsüz Türkiye Hakkari'ye ne demek? Daha çok huzur, daha çok barış, daha çok istikrar, ekonomik yatırım, gençler için güvenli bir gelecek, çocuklar için yarınlara umutla bakacağı bir Türkiye demektir" ifadelerini kullandı.

Hakkari'nin yer altı zenginliklerine de değinen Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinde kentin doğal ve ekonomik potansiyelinden Hakkarililerin daha fazla yararlanmasını önemsediklerini dile getirdi.

Sosyal yardımlar için 2 milyar liralık kaynak

Bakanlık olarak Hakkari'de yaklaşık 23 bin vatandaşa düzenli sosyal yardım sağlandığını belirten Göktaş, okulların açılması öncesinde kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2 milyar lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Göktaş, ihtiyaç sahibi vatandaşların sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden başvuruda bulunabileceğini söyledi.

Kadınların ekonomik hayata daha fazla katılımını desteklediklerini de belirten Göktaş, Hakkari'ye girişimci kadınlara yönelik eğitim tırının geldiğini ve kadınların fikirlerini ekonomik değere dönüştürmelerine yönelik eğitim çalışmalarının başlatıldığını ifade etti.

Bakan Göktaş, konuşmasının ardından Meydan Medresesi'nde açılan sergiyi gezdi. Medrese önünde def ekibi tarafından karşılanan Göktaş'a sergide yer alan bir tablo hediye edildi.

Sergiyi inceleyen Bakan Göktaş, şenlik alanındaki katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Göktaş, daha sonra Meydan Medresesi'nden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Göktaş: 'Güçlü aileler, güçlü gelecek demek' - Son Dakika

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