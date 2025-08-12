Bakan Göktaş, Karabük Belediye Başkanı Çetinkaya\'yı Ziyaret Etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'yı makamında ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt ve beraberindeki heyet ile birlikte Karabük'teki programı kapsamında Karabük Belediyesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Görüşmede, ayrıca kentte yürütülen sosyal hizmet projeleri ve geleceğe yönelik iş birliği imkanları ele alındı.

Bakan Göktaş, Karabük'te hayata geçirilen çalışmaların kente önemli katkılar sunduğunu belirterek, "Karabük'te gerçekleştirilen projelerin vatandaşlarımızın yaşamına dokunduğunu görmek bizleri memnun ediyor. Belediyemizin özverili çalışmalarına bakanlık olarak destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ise ziyaret dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, "Kentimizin yarınları için istişare ve uyum içinde çalışmayı sürdürüyoruz. Bakanlığımızın desteğiyle sosyal çalışmalarımızı daha da güçlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya'nın eşi Derya Çetinkaya'da yer aldı. - KARABÜK