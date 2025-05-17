Bakan Göktaş Kütahya\'da Ziyaretlerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Kütahya'ya geldi.

Bakan Göktaş, ilk olarak Kütahya Valiliğini ziyaret ederek Vali Musa Işın ile görüştü. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Göktaş, daha sonra Vali Işın'ın makamında il protokolünün de katıldığı bir toplantıya iştirak etti. Görüşmede Kütahya'nın genel durumu hakkında bilgi alan Bakan Göktaş, çeşitli konularda istişarelerde bulundu. Vali Işın, ziyaretlerinden dolayı Bakan Göktaş'a teşekkür etti.

Bakan Göktaş, Valilik ziyaretinin ardından AK Parti Kütahya İl Başkanlığı'na geçerek Başkan Ceyda Çetin Erenler ve partililerle bir araya geldi. Ziyarete AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir de eşlik etti.

Kütahya Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon ile Aile Danışma Merkezi'ni de ziyaret eden Bakan Göktaş, merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından koruyucu aile İsmail Akyıldız'ı evinde ziyaret eden Göktaş, aileyle yakından ilgilendi.

Programı kapsamında evlilik kredisi desteğinden faydalanarak hayatlarını birleştiren bir çifti de ziyaret eden Bakan Göktaş, genç çifte mutluluklar dileyerek projeye dair değerlendirmelerde bulundu. - KÜTAHYA