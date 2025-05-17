Bakan Göktaş Kütahya\'da Ziyaretlerde Bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kütahya'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Göktaş'ı, Kütahya Valiliğinde Vali Musa Işın, AK Parti Kütahya milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, İl Emniyet Müdürü Osman Elbir, İl Genel Meclisi Başkanı Muammer Özcura, AK Parti İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Işın ile makamında görüşen Göktaş, ardından beraberindekilerle AK Parti Kütahya İl Başkanlığına geçti.

Daha sonra Kütahya Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret eden Bakan Göktaş, burada hizmet alan vatandaşların yaptığı el işi ürünleri inceledi.

Bakan Göktaş, ardından "Aile Yılı" kapsamında merkezden hizmet alanlar ve personelle pasta kesti.