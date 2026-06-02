81 ilde 4 bin 973 etkinlikle Milli Aile Haftası kutlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile mayıs ayının son haftasının "Milli Aile Haftası" olarak ilan edildiğini hatırlatarak, hafta kapsamında 81 ilde toplam 4 bin 973 etkinlik gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakan Göktaş yaptığı yazılı açıklamada, Milli Aile Haftası'nın Türkiye'nin aile ve nüfusa ilişkin vizyonunu yansıtan önemli bir farkındalık çalışması olduğunu belirtti.

Hafta kapsamında 81 ilde açılış programları düzenlendiğini ifade eden Göktaş, kamu spotları, sosyal medya kampanyaları, açık hava görünürlük çalışmaları, eğitim faaliyetleri ve aile ziyaretleri gerçekleştirildiğini kaydetti.

Göktaş, huzurevleri, çocuk evleri, koruyucu aileler, evlat edinen aileler, şehit yakınları ve gazi ailelerine ziyaretler yapıldığını, aile danışmanlığı, evlilik öncesi eğitim, koruyucu ailelik, evlat edinme hizmetlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunulduğunu belirtti. - ANKARA