Aileyi Güçlendiren Kurul Kuruluyor

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu' oluşturulacağını belirterek, "Ülkemiz adına etkin bir 'aile diplomasisi' yürüterek aileyi güçlendiren politikalarımızı uluslararası boyutta da sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bir dizi programa katılmak için Konya'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ilk olarak Konya Valiliğini ziyaret ederek Vali İbrahim Akın ile görüştü. Burada, Valilik Şeref Defterini imzalayan Bakan Göktaş daha sonra Necmettin Erkan Üniversitesi Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Travma Merkezi açılışına katıldı. Bakan Göktaş, son olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Yılı açılış programına katıldı. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Konferas Salonunda düzenlenen akademik yıl açılış programında konuşan Bakan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliği ve gençlerimizin vizyonuyla Türkiye Yüzyılı hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bu ilerlemede, gençlere yeni ufuklar çizen, hedefler belirleyen, hayallerinin gerçekleşmesi için fırsatlar sunan üniversitelerimizin ve siz değerli hocalarımızın rolünün önemi asla inkar edilemez. Ayrıca bu yıl üniversitemiz, özel bir eğitim programını 'Evlilik ve Aile Eğitimi'ni başlatıyor. Eğitim programına bu dersin eklenmesini çok kıymetli buluyorum. Hem akademimize hem siz değerli öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"Kuşaklar arası iletişimin de zayıfladığı bir dönemdeyiz"

Ailenin önemine vurgu yapan Bakan Göktaş, "Toplumumuzu var eden, ayakta tutan ve şekillendiren en temel kurum ailedir. Yeryüzünde, aile, nesillerin sürekliliğini ve devamlılığını sağlayan ve alternatifi olmayan kurumdur. 'Güçlü Birey, Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye' anlayışıyla yürüttüğümüz politikalarla tüm bireyleriyle birlikte aile yapısını güçlendirerek toplumun refahını ve huzurunu artırmayı hedefliyoruz. Kuşaklar arası iletişimin de zayıfladığı bir dönemdeyiz. ve aileleri bir arada tutan en güçlü bağ, kuşaklar arasındaki bağdır. Bu bağın kopmasına ve ailenin çözülmesine neden olacak her adım toplumun da çözülmesine sebep olacaktır. Biliyoruz ki güçlü ailelerden oluşan toplumlar dış etkilere, ideolojik saldırılara ve yapısını bozmak isteyen tüm girişimlere karşı koruma altındadır. Dolayısıyla kadını, erkeği, çocuğu, genci, yaşlısıyla aile ne kadar güçlü olursa, toplum da her türlü tehdit karşısında o kadar güçlü ve dayanıklı olur. Tarih boyunca millet olarak, birçok zorluğun üstesinden gelmemizi sağlayan unsur sahip olduğumuz güçlü aile yapısı ve değerlerdir. Bu sebeple aile bağlarımıza her zamankinden çok daha fazla sahip çıkacak, aile bağlarımızı sarsacak yaklaşım ve uygulamalara karşı daha fazla teyakkuzda olacağız. Zira Türkiye, insan kaynağı ile büyüyen, genç ve dinamik bir ülkedir. Bu kaynağı koruyan, güçlendiren ve sürdürülebilir kılan ise hiç şüphesiz aile kurumumuzdur" diye konuştu.

"Aileyi güçlendiren politikalarımızı uluslararası boyutta da sürdürmeye devam edeceğiz"

Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu'nun oluşturulacağını belirten Bakan Göktaş, "Milli gücümüz olan nüfusumuzu dinamik tutmak amacıyla ilk kez oluşturulacak bu kurul ile nüfus politikalarını bütüncül bir şekilde ele alacak, ulusal nüfus politikasını kurumsallaştıracak ve bir nüfus eylem planı oluşturacağız. Hukuksal düzenlemeleri, kurumsal yapılanmaları, politikaları ve hizmetleri bütüncül bir yaklaşımla değerlendirerek gerekli bütün tedbirleri alacağız. Aileyi tehdit eden şiddet, cinsiyetsizleştirme, zararlı akımlar ve alışkanlıklarla mücadelemizi her platformda sürdürmeye kararlıyız. Bu yıl 15 Mayıs'ta, Cumhurbaşkanı Genelgesi ile Uluslararası Aile Gününde 'Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planını' yürürlüğe koyduk. Bu çalışma aileyi merkeze alan ilk eylem planı olması açısından özel bir önem taşıyor. Eylem planında küresel riskler ve demografik dönüşüm, refah, aile odaklı sosyal hizmetler, dijitalleşme, çevre ve afetler olmak üzere 5 ana tema belirledik. Bu çerçevede dinamik nüfus yapısı ile aile ve evlilik kurumunun korunmasına yönelik faaliyetlerin hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Geçtiğimiz ay, Birleşmiş Milletler Ailenin Dostları Grubuna üyelik girişimimiz olumlu sonuçlandı. Bu grup gerçek ve sürdürülebilir kalkınmanın aile olmadan gerçekleştirilemeyeceği prensibi ile hareket ediyor. Bu katılım, Türkiye'nin aile yapısını ve toplumsal değerlerini koruma konusundaki kararlılığının uluslararası bir yansımasıdır. Bu süreçte, ülkemiz adına etkin bir 'aile diplomasisi' yürüterek aileyi güçlendiren politikalarımızı uluslararası boyutta da sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu ise yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyerek programa katılan Bakan Göktaş'a teşekkür etti.

Programa; Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, belediye başkanları, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı. - KONYA