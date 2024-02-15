Bakan Göktaş: "Sosyal belediyecilik ilkelerini benimseyerek, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışıyla hizmet sunuyoruz"
AFYONKARAHİSAR - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal belediyecilik ilkelerini benimseyerek, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışıyla hizmet sunduklarını kaydederek, "2023 yılında Afyonkarahisar'da sosyal yardımlarımızla 49 bin 112 haneye ulaştık, 1,48 milyar lira yardım sağladık" dedi.
Bakan Göktaş, Afyonkarahisar'da AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katıldı. Gerçekleştirilen açılış töreninde konuşan Bakan Göktaş, sosyal belediyeciliğin önemine dikkat çekti. Konuşmasında 2023 yılında Afyonkarahisar'da sosyal alanda gerçekleştirilen yardımlara da değinen Bakan Göktaş şunları söyledi:
"Sosyal belediyecilik ilkelerini benimseyerek, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışıyla hizmet sunuyoruz. Aynı şekilde devam edeceğiz. Afyonkarahisar'da 6 adet Sosyal Hizmet Merkezimiz var. Ev ziyaretlerimizle 2017 yılından itibaren toplam 43 bin haneye ulaştık. 2023 yılında sosyal yardımlarımızla 49 bin 112 haneye ulaştık, 1,48 milyar lira yardım sağladık. Şehrimizde yatırımlarımıza da ayrıca devam ediyoruz. 460 milyon lira ödenek ile 1 Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve 1 Çocuk Evleri Sitesi için çalışmalarımız devam ediyor. Biliyorsunuz gençlerimiz bir müjde vermiştik. 'Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları bugün itibarıyla bakanlığımızın internet sitesinden almaya başladık. Tüm genç kardeşlerime hayırlı olsun."
"Afyonkarahisar AK Parti ile yola devam diyecek inşallah"
AK Parti hükümetlerinin dezavantajlı gruplara sağladığı destekler ile yerel yönetimlerde kadınlara verdiği önemin büyük olduğundan bahseden Bakan Göktaş, "Biz, tüm belediyelerle yakın çalışan bir bakanlığız. 81 ilde her bir vatandaşımızın yanındayız. 22 yıllık tecrübemizle yeni dönemde de tüm şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na taşıyacağız. Bunda sizlerin emeği, sizlerin çabası çok değerli. Yerel yönetimlerde kadın başkanlarımızın, yöneticilerimizin ve meclis üyelerimizin sayısını artırdık. Kadınların yerel yönetimlerdeki temsilini artırdık. Daha da artıracağız. Yerel yönetimlerde gençlerin temsilini güçlendirmek için genç yöneticilerimizin sayısını arttırıyoruz. Engellilerimiz, yaşlılarımız ve hastalarımızın evde bakım süreçlerinde yeni hizmet modelleri geliştirdik. Yaşlılarımıza sosyalleşme mekanları, yaşlılara duyarlı parklar ve sosyal tesisler oluşturmaya devam edeceğiz. Hak temelli ve arz odaklı sosyal politika anlayışımızla sosyal yardımlarımızı sunmaya devam edeceğiz. Afyonkarahisar AK Parti ile yola devam diyecek inşallah" diye konuştu.
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