Bakan Göktaş\'tan A Milli Takıma Tebrik

14.09.2025 13:56
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, A Milli Basketbol Takımı'nın başarısını telefonla kutladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Basketbol Takımı'nı ve ailelerini telefonla arayarak tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda tarihi başarılara imza atan A Milli Basketbol Takımı'nın sevinçlerini aileleriyle paylaşmalarının Aile Yılı'na yakışan örnek bir tablo olduğunu belirtti. Bakan Göktaş, her fırsatta 'güçlü aile' mesajı veren tüm ay-yıldızlı ekip adına Alperen Şengün ve Cedi Osman ile ailelerini telefonla arayarak tebrik etti.

Ay-yıldızlı takımın başarılarıyla iftihar duyduklarını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu başarının arkasında güçlü aile desteğini görmenin kendilerini ayrıca gururlandırdığını söyledi.

"Alperen, sen ve takım arkadaşların başarılarınızla bizleri gururlandırıyorsunuz"

A Milli Basketbol Takımı oyuncularından Alperen Şengün'ü telefonla arayarak başarılarından dolayı tebrik eden Bakan Göktaş, "Alperen, sen ve takım arkadaşların başarılarınızla bizleri gururlandırıyorsunuz. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Bu başarının yanında en göze çarpan özelliğin, ailene her zaman değer vermen ve bunu her fırsatta göstermen. Aynı şekilde ailenin sana inanılmaz destek çıkması da çok güzel. Sahadaki mücadelenin yanında ailenle bu güçlü bağı sürdürdüğün ve herkese yansıttığın için teşekkür ederim. Gençlerimize her anlamda çok iyi örnek oluyorsun. Başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Onlarla seviniyoruz, onlarla ağlıyoruz"

Bakan Göktaş'a ilgisinden dolayı teşekkür eden Alperen Şengün, "Ailemiz bizim her şeyimiz. Her daim yanımızdalar. Onlarla seviniyoruz, onlarla ağlıyoruz. Şimdi de yanımızda olmalarından dolayı çok mutluyuz. Hepsinden Allah razı olsun" ifadelerinde bulundu.

"Güçlü aile bağınız olduğu sürece başarılarınız devam edecektir"

Yunanistan ile oynadıkları maça sakat çıkmasına rağmen başarılı performans gösteren Kaptan Cedi Osman'ı tebrik eden Bakan Göktaş, "Cedi, bu muhteşem başarınızın arkasında güçlü aileleriniz olduğunu görüyoruz. Özellikle maç sonrasında ailelerinizle verdiğiniz güzel görüntüleri çok kıymetli buluyorum. Bu güçlü aile bağınız olduğu sürece başarılarınız devam edecektir" açıklamasında bulundu.

"Ailemiz bizim her şeyimiz ve bizim için çok değerliler"

Bakan Göktaş'ın ilgisinden dolayı mutlu olduğunu belirten Cedi Osman, "Sayın Bakanım, bizi bu şekilde tebrik etmenize çok mutlu oldum. Onların desteği olmadan buralara gelmemiz çok zor. Ailemiz bizim her şeyimiz ve bizim için çok değerliler" diye konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Alperen Şengün'ün annesi Ayşe Şengün ve babası Kemal Şengün ile Cedi Osman'ın eşi Ebru Şahin Osman'ı da arayarak milli oyuncuların arkasındaki manevi güç olmalarından dolayı tebrik etti. - ANKARA

Kaynak: İHA

