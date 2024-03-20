Bakan Göktaş\'tan engelli vatandaşın "çay" davetine yanıt: "Sevgili Erhan, ilk fırsatta görüşeceğiz inşallah"

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşın Milletvekili Lütfiye Selva Çam aracılığıyla kendisine 'çay" davetinde bulunması üzerine, "Bu özel davete icabet etmezsek olmaz. Sevgili Erhan, ilk fırsatta görüşeceğiz inşallah" dedi.

Başkent'te yaşayan Erhan isimli engelli vatandaş, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile telefon görüşmesinde Bakan Göktaş'ı çok sevdiğini ve kendisini ziyaret etmesini istediğini ifade etti. Milletvekili Çam da bu görüşmesine ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sözümüz söz dedik, elçiye zeval olmaz. Bakanım, Erhan sizi Sincan'a evine çay içmeye bekliyor" ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş yapılan paylaşıma, "Bu özel davete icabet etmezsek olmaz. Sevgili Erhan, ilk fırsatta görüşeceğiz inşallah. Seninle edecek güzel bir muhabbetimiz olduğuna eminim. Hep dediğimiz gibi kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez" sözleri ile cevap verdi. - ANKARA