Bakan Göktaş'tan engelli vatandaşın "çay" davetine yanıt: "Sevgili Erhan, ilk fırsatta görüşeceğiz inşallah" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Bakan Göktaş'tan engelli vatandaşın "çay" davetine yanıt: "Sevgili Erhan, ilk fırsatta görüşeceğiz inşallah"

Bakan Göktaş\'tan engelli vatandaşın "çay" davetine yanıt: "Sevgili Erhan, ilk fırsatta görüşeceğiz inşallah"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşın Milletvekili Lütfiye Selva Çam aracılığıyla kendisine 'çay" davetinde bulunması üzerine, "Bu özel davete icabet etmezsek olmaz. Sevgili Erhan, ilk fırsatta görüşeceğiz inşallah" dedi.

20.03.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engelli vatandaşın Milletvekili Lütfiye Selva Çam aracılığıyla kendisine 'çay" davetinde bulunması üzerine, "Bu özel davete icabet etmezsek olmaz. Sevgili Erhan, ilk fırsatta görüşeceğiz inşallah" dedi.

Başkent'te yaşayan Erhan isimli engelli vatandaş, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ile telefon görüşmesinde Bakan Göktaş'ı çok sevdiğini ve kendisini ziyaret etmesini istediğini ifade etti. Milletvekili Çam da bu görüşmesine ait videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, "Sözümüz söz dedik, elçiye zeval olmaz. Bakanım, Erhan sizi Sincan'a evine çay içmeye bekliyor" ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş yapılan paylaşıma, "Bu özel davete icabet etmezsek olmaz. Sevgili Erhan, ilk fırsatta görüşeceğiz inşallah. Seninle edecek güzel bir muhabbetimiz olduğuna eminim. Hep dediğimiz gibi kalpten kalbe bir yol vardır, görülmez" sözleri ile cevap verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Lütfiye Selva Çam, Milletvekili, Engelliler, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Göktaş'tan engelli vatandaşın 'çay' davetine yanıt: 'Sevgili Erhan, ilk fırsatta görüşeceğiz inşallah' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:04 ’Ramazanda edepsizlik yapmayın’ deyip spor salonuna çöp döktüler 'Ramazanda edepsizlik yapmayın' deyip spor salonuna çöp döktüler
12:26 Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı Zeytin Dalı Harekatı bölgesine sızmaya çalışan terörist yakalandı
11:29 CHP’deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı CHP'deki para sayma olayında yeni görüntüler ortaya çıktı
11:28 Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor Akaryakıtta farklılaştırılmış ürünler yasaklanıyor
10:39 Anket sonuçları geldi İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin’de son durum Anket sonuçları geldi! İşte seçime 10 gün kala Adana, Diyarbakır, Van ve Mardin'de son durum
12:59 Hayko Cepkin’in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı Hayko Cepkin'in 30 yıl önceki Beşiktaş maçındaki görüntüleri ortaya çıktı
12:49 İstanbul’da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor İstanbul'da yapılan seçim anketinde AK Parti 3, CHP 2 ilçede seçim yarışında önde görünüyor
11:45 Şarkıcı ve oğlu komşularına kurşun yağdırmıştı Mağdur genç yaşadıklarını anlattı: Çalışamıyorum, sancılarla uyanıyorum Şarkıcı ve oğlu komşularına kurşun yağdırmıştı! Mağdur genç yaşadıklarını anlattı: Çalışamıyorum, sancılarla uyanıyorum
11:15 Mehmet Ali Erbil’den Survivor’da hırsızlık yapan Poyraz’a tepki: Hırsız damat istemem Mehmet Ali Erbil'den Survivor'da hırsızlık yapan Poyraz'a tepki: Hırsız damat istemem
11:14 Dünyada negatif faiz dönemi Japonya’nın da politikasını değiştirmesiyle sonlandı Dünyada negatif faiz dönemi Japonya'nın da politikasını değiştirmesiyle sonlandı
11:13 Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor Fenerbahçe ligden çekilirse ne olur? Şimdilik 5 maddelik bu senaryo konuşuluyor
11:10 Türkiye’nin konuştuğu kazada iki babanın ne görüştüğü ortaya çıktı Türkiye'nin konuştuğu kazada iki babanın ne görüştüğü ortaya çıktı
11:05 Trafikte tartıştığı hemcinsini darbeden kadın, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni çıktı Trafikte tartıştığı hemcinsini darbeden kadın, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni çıktı
10:18 Sarallar suç örgütünde Ümit Saral’dan sonra gelen 2.adamın Avukat Tolgahan Çeken olduğu ifade edildi Sarallar suç örgütünde Ümit Saral'dan sonra gelen 2.adamın Avukat Tolgahan Çeken olduğu ifade edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2024 13:12:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Göktaş'tan engelli vatandaşın "çay" davetine yanıt: "Sevgili Erhan, ilk fırsatta görüşeceğiz inşallah" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement