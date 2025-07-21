Bakan Göktaş'tan Kültürel Miras Vurgusu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleriyle bir araya gelmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kültürün toplumsal hafızayı koruyan, aidiyeti güçlendiren ve aile bağlarını pekiştiren yönü üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunduklarını belirten Göktaş, şunları kaydetti:

"Ailemiz kültürel mirasımızın taşıyıcısıdır. Bu mirası kuşaktan kuşağa aktaracak politikaları, sanatın ve kültürel üretimin gücüyle destekliyoruz. Aile Yılı vesilesiyle, aileyi güçlendiren her adımı, kültürle beslenen bir toplumsal bütünleşme çerçevesinde ele alıyoruz."